Pensionarii o acuza pe Dancila ca a mintit: Nu a discutat cu noi despre Legea pensiilor respinsa de Senat!

Legea pensiilor a fost respinsa de Senat, din motive de chiul

Ziare.

com

Astfel, Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania, Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania si Federatia "Unirea" a Pensionarilor din Romania i-au trimis joi o scrisoare Vioricai Dancila, document obtinut de, in care ii reproseaza ca nu s-a consultat cu ei pe tema noii legi a pensiilor.Mai mult, spun ei, premierul nu a dat curs la nicio solicitare a lor de a avea o intalnire in care sa-i prezinte principalele doleante ale pensionarilor.Totodata, federatiile nationale reprezentative ale pensionarilor subliniaza ca, in acest moment, in Parlament se afla mai multe acte normative, de interes pentru pensionari, pentru care nu au fost consultati de initiatori."Stimata doamna prim-ministru, federatiile nationale reprezentative ale pensionarilor, membre ale Consiliului National al Persoanelor Varstnice, reprezentantii de drept a peste cinci milioane de pensionari, constata cu regret ca Legea 16/2000, ce prevede institutionalizarea dialogului social intre reprezentantii pensionarilor si autoritatile publice, nu se respecta.In prezent,Stimata doamna prim-ministru, in declaratia dumneavoastra data in 19 iunie, dupa respingerea de catre Senatul Romaniei a noii legi a pensiilor, intre alteleMai mult, suntem nevoiti sa va informam casi ne exprimam speranta ca o asemenea intrevedere va putea avea loc cat mai curand", se arata in scrisoarea transmisa de pensionari premierului Viorica Dancila si obtinuta deMiercuri, inainte ca noua lege a pensiilor sa fie respinsa de Senat, Viorica Dancila declarase ca va avea o intrevedere cu reprezentantii pensionarilor din Romania pentru a discuta cu ei pe aceasta tema. Premierul a afirmat ca discutiile vor fi politice."Ma intalnesc astazi cu pensionarii pentru a discuta din punct de vedere politic. Am chemat si ministrul Muncii. Vom discuta si despre aspecte guvernamentale, dar intalnirea de astazi este o intalnire politica", a spus premierul.Intrebata daca Legea pensiilor se va putea aplica din 2021, Viorica Dancila a raspuns: "De ce nu? Vedem, reluam totul, ne uitam cu atentie pentru a lua cele mai bune decizii". Noua lege a pensiilor a fost respinsa, miercuri, de Senat , prima camera sesizata, din cauza ca nu s-a intrunit numarul necesar de voturi.Urmeaza ca legea sa ajunga, in toamna, la Camera Deputatilor, for decizional.Au fost 65 de voturi "pentru", dar numarul necesar pentru trecerea legii in Senat era de 68. Proiectul nu se afla pe ordinea de zi, a fost introdus la cererea PSD-ALDE si a fost respins tocmai din cauza ca senatorii coalitiei nu s-au aflat in sala.Social-democratii au majoritate absoluta in Senat, cu 68 de alesi. Daca sunt pusi la socoteala si cei de la ALDE, legea ar fi trecut fara probleme in situatia in care toti senatorii coalitiei ar fi fost prezenti la vot.Cu toate astea, ministrul Muncii, Marius Budai, i-a acuzat pe senatorii Opozitiei ca "pun bete in roate" majorarii pensiilor si a dat asigurari ca legea va trece de Camera Deputatilor."Opozitia ne pune bete-n roate majorarii pensiilor pentru parintii si bunicii nostri si, in general, majorarilor de venituri. Ce am spus noi, alianta austeritatii, dovedeste ca isi merita cuvantul. Eu ii asigur pe romani si pe pensionari ca noi, la Camera, cu siguranta vom aproba, vom dezbate aceasta lege. Este o lege buna pentru pensionarii acestei tari.Nu ii va afecta pe pensionari sub nicio forma, dar ne va afecta cu siguranta noua munca, la casele de pensii", a declarat Budai.Intrebat daca sunt bani pentru majorarile de pensii promise, ministrul Muncii a spus ca pentru acest an exista sumele necesare, iar pentru anii urmatori "vom face in asa fel incat sa fie bani".