PNL cere Avocatului Poporului sa se implice in cazul copilului pus sa faca tumba in fata Vioricai Dancila

"Dl. Ciorbea are obligatia de a implica institutia Avocatului Poporului intr-un mod activ in societate, exercitand si un rol de educare si crestere a gradului de constientizare in societate pe acest subiect.Trebuie sa ne spuna cum institutia pe care o patroneaza poate proteja drepturile copiilor si sa foloseasca toate parghiile legale pentru a impiedica asemenea practici invechite si daunatoare demnitatii umane", transmite Raluca Turcan, intr-un comunicat de presa.La finalul saptamanii trecute, cand Romania era in fata unui conflict institutional intre Presedintie si Guvern in chestiunea sensibila israelo-palestiniana, premierul nu a putut sa ii raspunda la telefon presedintelui, pentru ca era la "Simfonia lalelelor" de la Pitesti. O sarbatoare de primavara, primenita insa in grele discursuri politice si intr-o festivitate care multora le-a readus in memorie stadionul din vremea comunismului, in care copii frumos imbracati dadeau spectacole in fata cuplului Nicolae si Elena Ceausescu.In fata Vioricai Dancila, un copil de trei ani s-a chinuit sa stea in cap pe asphalt sis a faca tumba. Nu i-a iesit din prima, dar la insistentele adultilor, a reusit sa smulga aplauzele politicienilor prezenti la Simfonie.Unul dintre internautii care a denuntat spectacolul de la Pitesti este insusi scriitorul Mihai Sora. Copiii din "experimentul lalelelor" nu vor fi oameni liberi cata vreme vor cunoaste doar incolonarea umila in fata unei autoritati, oricare ar fi acea autoritate, atrage atentia filosoful.Sora considera ca ceea ce s-a intamplat la Pitesti nu este "Cantarea Romaniei", pentru ca delirul propagandistic promovat in timpul ceausismului lasa mereu loc pentru o forma (mai mult sau mai putin transparenta) a duplicitatii: odata ajunsi la casele lor, oamenii care defilasera prin fata tribunei oficiale, imbracati in straie de sarbatoare, deghizati in personaje istorice ori in costume sportive, isi reveneau in simtiri, recastigandu-si libertatea interioara (fie si numai facand diferenta intre grotescul spectacolului public si realitatea vietii lor de zi cu zi).O replica in tonalitati nationaliste a venit insa de la profesoara copilului de la Pitesti, pentru care totul a fost un exercitiu firesc de mandrie argeseana."Dragii mei, aceste fetite sunt mandria tuturor argesenilor, fetite care au scos din anonimat o disciplina sportiva mult apreciata de oameni, mult apreciata de parintii care doresc sa-si vada copiii defiland in fata a mii de oameni.Nu politizati copiii, mai bine sustineti-i, au nevoie de moralitate si integritate in societate. Merg la concursuri si obtin locuri fruntase, munca de ce nu o discuta nimeni, rezultatele de ce nu sunt mediatizate? NU SABOTATI COPIII, lasati viitorul nostru sa aiba spatiu de desfasurare", a scris profesoara Nicoleta Andrei pe Facebook.Atata vreme cat copiii merg de placere la anumite evenimente publice este in regula, dar nu e acceptabil sa fie obligati, s-a marginit presedintele Klaus Iohannis sa comenteze, luni seara.