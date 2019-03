Dancila anunta in SUA o decizie cu mari implicatii externe: "Eu si guvernul vom muta ambasada Romaniei la Ierusalim"

eu, ca prim-ministru al Romaniei si guvernul pe care il conduc, vom muta ambasada Romaniei la Ierusalim, capitala Israelului

Povestea controversata a mutarii ambasadei Romaniei din Israel

"Dupa cum stim presedintele Donald Trump a deschis ambasada SUA la Ierusalim. Acest pas admirabil si curajos ne-a impresionat pe mine, Guvernul meu si poporul roman. Mutarea ambasadei americane este emblematica si demonstreaza legptura puternica a valorilor dintre poporul american si el israelian. De asemenea, acest gest a lansat la nivel international un proces de reflectie. Guvernul Romaniei a insistat de atunci un proces de evaluare a oportunitatii mutarii ambasadei Romaniei la Ierusalim.De aceea, sunt incantata sa anunt astazi (duminica-n.r) in fata audientei AIPAC, ca dupa finalizarea analizei de catre toti actorii constitutionali implicati in procesul decizional din tara mea si in deplin consens,", a declarat Viorica Dancila, la conferinta AIPAC.Dancila a participat in SUA la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), la invitatia presedintelui AIPAC, Morton Fridman, si a directorului executiv AIPAC, Howard Kohr.Intr-un comunicat remis Ziare.com de catre Ambasada Israelului in Romania, se arata:Mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim a fost un subiect delicat pentru anul 2018, care a starnit multe controverse. Anuntat initial de Liviu Dragnea , planul nu a mai fost pus in aplicare, presedintele Klaus Iohannis fiind cel care s-a impotrivit.Initial, anuntul a fost facut de liderul PSD , Liviu Dragnea, care a spus intr-o emisiune TV ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim."Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru putin important. Are valoare simbolica uriasa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influenta nemaipomenita in lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relatii speciale de foarte multi ani, un stat in care sunt peste 500.000 de romani, are o valoare foarte mare pentru administratia americana. Suntem practic a doua tara care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate si cred ca va aduce niste beneficii pe termen si scurt, si mediu si lung pentru Romania. Trebuie sa folosim aceasta sansa uriasa", a declarat Liviu Dragnea.La acel moment, presedintele Klaus Iohannis a incercat sa discute la telefon cu premierul Viorica Dancila, despre anuntul privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim, insa aceasta nu a raspuns la telefon."Da, initial nu am raspuns. Eram la Simfonia Lalelelor, nu am vazut apelul, apoi am sunat si am discutat cu dumnealui. A fost o discutie privata cu domnul presedinte , pot sa confirm ca a avut loc aceasta discutie", a declarat premierul Viorica Dancila.Seful Executivului spune ca memorandumul va fi discutat cu toate institutiile, inclusiv presedintia, dar numai dupa ce se ajunge la forma finala."A fost adoptat un memorandum in sedinta de guvern , voi discuta cu presedintele dupa adoptare, avem discernamant si responsabilitate si vom discuta cu toate institutiile. Nu pot sa va spun ce contine memorandumul, dar va confirm ca exista si vom discuta cu toate institutiile, inclusiv cu presedintele. Emitentul stabileste daca este la documente clasificate sau nu", a mai spus premierul.Intrebata cand va avea loc discutia cu celelalte institutii, Dancila a precizat: "Vom purta discutii cu toate institutiile cand ajungem la un numitor comun".Chestionata cu privire la faptul ca Liviu Dragnea avea detalii despre acest memorandum confidential, Dancila a spus: "s-a stiut despre document, a aparut inainte de a fi votat in sedinta de guvern. In rest nu va pot spune".Presedintia a reactionat prompt: "Presedintele Romaniei reprezinta statul roman, ceea ce inseamna ca in planul politicii externe conduce si angajeaza statul. (...) Problema mutarii Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim nu este o problema cu caracter tehnic, ci este o decizie de politica externa cu implicatii importante".De asemenea, Klaus Iohannis mentiona ca prevederile ONU solicita statelor membre sa se abtina sa stabileasca misiuni diplomatice in Ierusalim si sa intensifice eforturile internationale pentru o pace durabila, cuprinzatoare si justa in Orientul Mijlociu. Prin urmare, in aceasta etapa, "relocarea ambasadei Romaniei in Ierusalim ar reprezenta o incalcare a dreptului international relevant", amintea presedintele chiar a doua zi dupa anuntul liderului PSD.Viorica Dancila a mai avut, pe 25 aprilie 2018, o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, in cadrul unei vizite oficiale in Statul Israel. La intrevederea cu Dancila, premierul israelian, Benjamin Netanyahu a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a transferului Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.In contextul discutiilor privind mutarea Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, premierul israelian, Benjamin Neranyahu si-a anulat vizita in Romania de doua ori.Prima vizita a acestuia trebuia sa aiba loc in luna august. Premierul Israelului a amanat insa vizita din cauza "altor angajamente". Vizita fusese reprogramata, astfel, pentru data de 8 noiembrie, iar acesta ar fi urmat sa participe la sedinta comuna a guvernelor Romaniei si Israelului la Bucuresti. Ambasada Israelului in Romania a anuntat, atunci, ca una dintre temele de discutie ar fi fost si mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, acesta fiind "un subiect deschis in continuare". Cu toate acestea, si aceasta vizita a fost amanata de catre partea israeliana. Pe 15 octombrie, Ambasada Israelului a confirmat cea de-a doua amanare a vizitei premierului israelian in Romania.Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu , a anuntat in mai multe randuri ca Romania e pe ultima suta de metri in privinta mutarii Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.