Premierul Dancila: Guvernul va sesiza CCR pentru a reclama un conflict juridic cu seful statului

Dancila a criticat faptul ca presedintele Klaus Iohannis amana luarea unei decizii in ce priveste numirile de ministri pe posturile vacante si a sustinut ca, in felul acesta, activitatea guvernului este blocata.Premierul a criticat si actiunile Opozitiei, dar si a fostilor colegi de coalitie.- este incalificabil modul in care candidatul Iohannis se foloseste de tribuna presedintiei pentru a-si lansa mesajele electorale- miercurea trecuta, refuza nejustificat numirea de ministri in Guvernul Romaniei- o saptamana mai tarziu, domnul Iohannis blocheaza din nou numirea ministrilor interimari in Guvernul Romaniei, refuzand de data aceasta sa dea un raspuns- suntem intr-o situatie fara precedent, o situatie de confuzie si dezechilibru, generata de comportamentul iresponsabil si egoist al presedintelui- presedintele Klaus Iohannis are o obsesie a blocajelor- continua sa incalce legile tarii, este evident ca dl Iohannis nu a inteles si nu intelege ce se intampla dupa vacantarea unor posturi in guvern- Klaus Iohannis incalca deciziile CCR care consacra cooperarea loiala intre institutiile publice- este rusinos ca presedintele sa vina dupa atata timp sa vorbeasca despre tragedia de la Caracal, intr-un context politic definit de blocajul guvernamental pe care il tot incearca- este indecent sa foloseasca aceasta tema atat de sensibila, aceasta drama, ca sa-si creeze premise pentru miscari politice- voi face lumina pentru dl Iohannis si il voi informa ca guvernul a luat toate masurile in cazul Caracal, insa, probabil fiind in vacanta, le-a omis- daca presedintele Iohannis si-ar fi indeplinit atributiile constitutionale si ar fi numit ministrii, am fi putut adopta aceste masuri in sedinta de guvern- un adevarat sef de stat nu isi manifesta puterea in forme care distrug si destabilizeaza- singura preocupare a candidatului Iohannis este sa critice Guvernul uitand ca este parte a puterii executive si in egala masura responsabil- nu statul al carui sef se pretinde trebuie resetat, ci presedintele Romaniei trebuie resetat- vorbeste de putere uitand ca este la putere de cinci ani- nu doar presedintele pare dedicat blocarii sistematice a guvernului, ci intreaga Opozitie- in loc sa isi faca treaba pentru care au fost votati in parlament, se cearta pe motiuni- presedintele nu a fost ales sa blocheze guvernul fara niciun argument- domnul Tariceanu nu a fost votat ca sa abandoneze guvernul- romanii nu au de ce sa asiste la acest spectacol de prost gust pe care il fac cei carora le-au dat votul- fie ca realizeaza sau nu, tot la vot vor fi sanctionati pentru toate aceste dovezi de egoism, de inconstienta si de lipsa de responsabilitate pentru tara- pentru ca romanii merita un guvern solid si stabil, vom face tot posibilul pentru a obtine sustinerea necesara ca sa ne ducem mandatul pana la capat- pentru ca romanii merita sa nu fie implicati si sacrificati de presedinte, Guvernul Romaniei va sesiza CCR pentru a reclama un conflict juridic cu seful statuluiIesirea premierului Dancila a fost decisa la scurt timp dupa declaratiile facute de presedintele Klaus Iohannis. Iohannis a iesit miercuri cu o declaratie publica, de la Palatul Cotroceni, toata lumea asteptand sa spuna daca accepta sau respinge propunerile premierului Viorica Dancila de interimari la ministerele lasate fara conducere de cei de la ALDE, care au iesit din coalitie si de la guvernare saptamana trecuta.Seful statului nu a spus insa nimic pe acest subiect, ci doar a reluat criticile la adresa PSD pentru masurile din economie si justitie, care ii pun in pericol pe cetateni. El a vorbit despre faptul ca social-democratii au amanat abrogarea recursului compensatoriu si nu au luat nicio masura concreta dupa ce tragedia de la Caracal a scos la iveala multele nereguli din institutiile publice.Iohannis a reiterat si cu aceasta ocazie parerea sa despre guvernarea PSD: "o guvernare esuata", care "a facut mult rau Romaniei si ar fi trebuit sa plece demult" si a spus ca se impune "resetarea statului" cu o guvernare capabila si proeuropeana, fara a da indicii despre cand si cum crede el ca se va produce acest lucru.Amintim ca la inceputul saptamanii liderii USR si PLUS i-au cerut sefului statului sa initieze un acord politic pentru organizarea de alegeri anticipate imediat dupa scrutinul prezidential.In ce priveste situatia din Guvern, Viorica Dancila il amenintase pe Iohannis cu Curtea Constitutionala daca nu ii raspunde la propuneri, iar presedintele i-a transmis acum doua zile, telefonic, ca o va face cat de curand.