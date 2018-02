Presedintele CNCD, despre autosesizarea in cazul Vioricai Dancila: Relevanta e functia persoanei. Nu orice cetatean e premier

Ziare.

Presedintele CNCD a precizat ca, deocamdata, Viorica Dancila nu a confirmat ca va veni la audierea la care a fost citata pentru marti: "Deocamdata, nu a confirmat. Din surse publice stiu ca se deplaseaza la Bruxelles si, in masura in care isi manifesta dorinta sa fie prezenta personal la audieri, luni o sa luam in discutie acest aspect si am putea sa reprogramam audierea. In masura in care nu exista aceasta solicitare, audierea va avea loc marti, premierul, ca oricare alt cetatean, avand posibilitatea sa depuna un punct de vedere".Csaba Asztalos a precizat ca, in toate cazurile, conteaza atitudinea unei persoane dupa savarsirea unei posibile fapte de discriminare si ca, bineinteles, scuzele publice si regretul sunt luate in considerare.Intrebat daca, personal, considera grava afirmatia premierului, presedintele CNCD a raspuns: "Am avut discutii cu fel si fel de formatori de opinie de la data declaratiei si unii spun ca exageram pentru ca este o exprimare care se foloseste in mod curent in societate. Probabil ca se foloseste, dar nu cred ca este o exprimare corecta. Insa in astfel de spete relevanta este functia persoanei respective. Nu orice cetatean este premierul Romaniei. Fiind o persoana cu inalta demnitate publica, influenteaza comportamente in societate si atunci are o responsabilitate mai accentuata in exprimare si rigoarea este mai importanta in cazul unor astfel de persoane".Asztalos a mai spus ca, in general, demnitarii nu sunt in cunostinta de cauza asupra efectelor pe care le pot genera prin exprimarile nefericite sau prin incitare la ura, etichetari sau stigmatizari, dar ca unii politicieni si unii demnitari sunt in cunostinta de cauza si exploateaza stereotipuri si prejudecati tocmai pentru a castiga voturi.Premierul Viorica Dancila a sustinut joi seara, la Antena 3, ca vrea sa aiba o abordare transparenta cu liderii europeni si ca Monica Macovei a facut mult rau Romaniei prin atitudinea ei si prin faptul ca "si-a parat propria tara" in Parlamentul European, cerand, referitor la legile Justitiei, sa fie judecata de alte 27 de tari. Premierul i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE , in ciuda faptului ca stiu adevarul".Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, critica, intr-o postare pe Facebook, afirmatia premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul", Dragu afirmand ca postarea sa poate fi considerata o sesizare catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, pentru a lua masurile impuse de lege intr-un astfel de caz. Contactat de News.ro si intrebat in legatura cu eventuala autosesizare a Consiliului, presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat ca va discuta cu colegii sai acest subiect.Vineri, premierul Viorica Dancila si-a cerut scuze, prin intermediul unui comunicat de presa , pentru declaratia pe care a facut-o joi seara.CNCD va organiza in 20 februarie audierea premierului Viorica Dancila in legatura cu declaratia pe care a facut-o joi seara la postul Antena 3, a anuntat vineri institutia, care precizeaza ca in aceasta speta va fi citat si moderatorul emisiunii, Mihai Gadea.