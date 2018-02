Seful CNCD spune ca Dancila ar fi trebuit sanctionata pentru declaratia cu autistii: Politicienii sa fie mai rigurosi

Ce a spus Dancila

Csaba a declarat ca la votul din CNCD el a fost singurul care a apreciat ca Dancila a depasit limitele libertartii de exprimare, avand in vedere calitatea de demnitar, dar si faptul ca exprimarea acesteia a fost in sens peiorativ.Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a decis, luni, ca premierul Viorica Dancila nu a discriminat atunci cand i-a comparat pe europarlamentari cu autistii , votul fiind 7-1, singurul vot impotriva apartinandu-i presedintelui CNCD, Asztalos Csaba.Asztalos Csaba a declarat, luni seara, la Digi24, ca el a avut opinie separata avand in vedere faptul ca Viorica Dancila este demnitar public, iar astfel de declaratii facute de un demnitar public reprezinta un semnal negativ in societate."Am considerat ca declaratia doamnei premier depaseste limitele libertatii de exprimare avand in vedere calitatea de inalt demnitar, dar si faptul ca aceasta exprimare a fost folosita in sens peiorativ si aduce atingere demnitatii umane a persoanelor afectate de autism si familiilor acestor persoane, care se confrunta cu stigmatizarea copiilor. In societate este un discurs de ura si aceasta etichetare, venind de la un inalt demnitar, este un semnal negativ", a declarat presedintele CNCD.El a apreciat ca s-ar fi impus o minima sanctiune, respectiv un avertisment."Am apreciat ca. Nu putem spune ca doamna premier a fost de rea credinta, si-a cerut scuze (...), s-a intalnit cu asociatiile copiilor afectati (...) Am ramas in minoritate.", a adaugat Asztalos Csaba.Premierul Viorica Dancila a sustinut in urma cu doua saptamani, la Antena 3, ca vrea sa aiba o abordare transparenta cu liderii europeni si ca Monica Macovei a facut mult rau Romaniei prin atitudinea ei si prin faptul ca "si-a parat propria tara" in Parlamentul European, cerand, referitor la legile Justitiei, sa fie judecata de alte 27 de tari. Premierul i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul" A doua zi, premierul Viorica Dancila si-a cerut scuze, prin intermediul unui comunicat de presa , pentru declaratia pe care a facut-o.