Prima reactie a Guvernului la violentele de la proteste: Dancila vrea raport de la SRI cu cine sunt provocatorii si cum si-au facut treaba serviciile

"Prim-ministrul Viorica Dancila condamna ferm actiunile violente produse in Bucuresti, vineri seara, desfasurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestatii civice.Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arata ca violentele au fost provocate gradual de catre grupuri de persoane bine organizate, care au atacat fortele de ordine, institutii si au distrus bunuri publice, in scopul declansarii unui conflict intre persoanele care manifestau pasnic si fortele de ordine, prin vulnerabilizarea autoritatii statului.In acest moment, Guvernul asteapta ca institutiile abilitate sa desfasoare toate anchetele necesare, astfel incat cei vinovati de actiunile violente sa fie trasi la raspundere.Totodata, premierul Viorica Dancila a cerut, in aceasta dimineata, Serviciului Roman de Informatii un raport complet, in regim de urgenta, referitor la persoanele care au pregatit si provocat violentele, precum si la modul in care au actionat institutiile statului roman cu atributii in furnizarea de date si informatii cu privire la intentiile de deturnare a actiunilor publice de protest.Din pacate, violentele stradale sunt insotite de o serie de declaratii ale unor lideri politici care incearca sa exploateze in folosul propriu efectele dramatice ale acestor evenimente, prin lansarea unor acuzatii la adresa fortelor de ordine si institutiilor statului si prin incitarea populatiei impotriva acestora.Facem apel la mai multa responsabilitate in declaratii publice si la renuntarea la folosirea unor evenimente regretabile in scop electoral.Premierul Viorica Dancila respecta dreptul cetatenilor de a manifesta si de a-si exprima opiniile in public si considera ca acest drept nu trebuie sub nicio forma sa fie confiscat de politicieni sau grupuri care au interese de a destabiliza ordinea in societate".In cursul diminetii de sambata, Parchetul Militar a anuntat ca s-a autosesizat si ancheteaza modul in care Jandarmeria a intervenit asupra oamenilor din Piata Victoriei la protestul de vineri seara."In cursul zilei de sambata, 11 august 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu, fiind inregistrat dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia din Piata Victoriei din Bucuresti in cursul zilei de 10 august 2018, precum si in cursul noptii de 10 spre 11 august 2018.De asemenea, la Parchetul Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti urmeaza sa fie colectate inclusiv sesizarile depuse la sectiile de politie , iar toate plangerile penale depuse vor fi inregistrate sub numar unic. Pe masura derularii cercetarilor vom informa opinia publica", se arata intr-un comunicat al Ministerului Public.Jandarmeria a intervenit brutal la protestele de vineri seara, din Piata Victoriei, cu cantitati uriase de gaze lacrimogene, tunuri de apa, jandarmii actionand brutal inclusiv asupra unor protestatari pasnici, care ridicau mainile in sus, dar primeau bastoane, pumni si picioare.440 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, la protestul din Piata Victoriei, iar 24 dintre acestea erau jandarmi , a informat ISU Bucuresti-Ilfov, precizand, totodata, ca 65 de pacienti au avut nevoie de spitalizare, dintre care noua jandarmi.Intr-o conferinta de presa tinuta sambata dimineata, reprezentantii Jandarmeriei au oferit explicatii halucinante pentru interventia brutala de la protestele de vineri. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru, si cel al Jandarmeriei Bucuresti, Georgian Enache, au declarat ca actiunile oamenilor legii au fost justificate.Mai mult, ei au dat vina pe protestatarii pasnici care nu au ascultat sfaturile Jandarmeriei, nu au creat spatiu de manevra si nu au parasit Piata Victoriei de buna voie in momentul cand li s-a cerut acest lucru.