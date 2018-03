Prima vizita in teritoriu a lui Dancila, scurtata de codul de ninsori

Ziare.

Premierul Viorica Dancila urma sa se intalneasca in cursul diminetii, potrivit unui draft de program, au declarat surse guvernamentale, separat, cu mai multi investitori din judetul condus pana la alegerile parlamentare de actualul vicepresedinte al PSD Adrian Tutuianu. Pe programul initial, modificat miercuri seara, mai figurau o vizita in campusul Universitatii Valahia, dar si o intalnire cu activul de partid din Dambovita.Perspectiva intrarii in vigoare a codului portocaliu a schimbat planurile, astfel incat premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu toti investitorii in acelasi timp.Mai mult, premierul a renuntat atat la vizita din campusul Universitatii Valahia din Targoviste, dar si la intalnirea social-democratii din judetul Dambovita. Astfel, programul a inclus o intalnire cu investitori din acest judet, o scurta vizita la un producator de produse metalurgice cromate, o intrevedere la Arhiepiscopia Targoviste cu IPS Nifon Mihaita, precum si participarea la o intalnire de lucru cu primarii, parlamentarii, prefectul judetului, conducerea Consiliului Judetean, reprezentanti Universitatii Valahia, reprezentanti ai mediului de afaceri.La ora 15:30, Viorica Dancila a parasit intalnirea cu autoritatile locale, lasandu-i in urma pe vicepremierul Paul Stanescu, ministrii de Finante si al Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici si Rovana Plumb.Un alt ministru din delegatia guvernamentala care si-a incheiat vizita mai devreme a fost cel al Transporturilor, Lucian Sova, care urma sa participe la comandamentul de iarna organizat in Capitala.