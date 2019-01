Primarii marilor orase in frunte cu pesedistul Negoita ii cer de urgenta o intalnire lui Dancila

Robert Sorin Negoita, primarul Sectorului 3, Bucuresti Ilie Gavril Bolojan, Oradea Gheorghe Falca, Arad Mihail Genoiu, Craiova Dan Boboutanu, Hunedoara Ovidiu Teodor Cretu, Bistrita Daniel Stefan Dragulin, Calarasi Decebal Fagadau, Constanta Ion Lungu, Suceava Marian Dragomir, Braila Adrian Mocioniu, Slobozia Tiberiu Iacob Ridzi, Petrosani Arpad Andras Antal, Sfantu Gheorghe Nicolae Barbu, Giurgiu Emil Boc, Cluj Napoca Marcel Romanescu, Targu Jiu Mihai Chirica, Iasi Gabor Kereskenyi, Satu Mare Cristi Misaila, Focsani Florin Oancea, Deva Cosmin Necula, Bacau Ionut Pucheanu, Galati Constantin Toma, Buzau Francisc Boldea, Lugoj Dumitru Boros, Barlad Ionel Ciunt, Zalau Constantin Hogea, Tulcea Lucian Ovidiu Micu, Roman Costan Morar, Dej Nicolae Robu, Timisoara Marius Screciu, Drobeta Turnu Severin

Intr-o scrisoare deschisa adresata prim-ministrului si remisa, AMR atrage atentia ca a cerut, in repetate randuri, demararea procesului de consultare a structurilor asociative, pentru identificarea unei solutii privind finantarea administratiei publice locale in anul 2019, conform programului de guvernare 2018-2020, dar si promisiunilor anterioare ale Guvernului.AMR subliniaza ca este pentru prima oara in istoria asociatiei cand solicitarile de dialog adresate Guvernului Romaniei, pe teme care privesc in mod direct functionarea administratiei publice locale, sunt refuzate, astfel incat la niciuna dintre cererile transmise nu s-a primit vreun raspuns, de orice natura, de la echipa guvernamentala."Ne aflam acum la sfarsitul lunii ianuarie 2019, fara sa avem in dezbatere publica un proiect de Lege a bugetului de stat pe anul 2019, desi aflam din presa ca Guvernul va adopta acest proiect pana joi, 31 ianuarie a.c.Tot din surse neoficiale sunt si speculatiile referitoare la cotele din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei UAT, ce urmeaza sa fie alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019:20% la bugetul local al judetului;45-50% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii de impozit pe venit, fata de procentul de 60% solicitat de structurile asociative.30-35% pentru echilibrarea bugetelor locale, fata de procentul de 20% solicitat", arata sursa citata.In fine, primarii de municipii atrag atentia ca procentele vehiculate in presa nu corespund cu cele solicitate de reprezentantii APL si o invita pe Dancila la intrevederea de marti."Dincolo de gravitatea cuantumului procentelor vehiculate in presa, care nu corespund in niciun caz celor solicitate de reprezentantii APL, consideram, stimata doamna prim-ministru, ca structurile asociative ale administratiei publice locale ar trebui sa primeasca informatiile care privesc bugetele locale in urmatorii ani, direct de la sursa si ca, mai mult decat atat, acestea ar trebui sa fie cel mai important partener de dialog al Guvernului, atunci cand in discutie sunt finantele publice locale.Avand in vedere ca pana in prezent nu exista nicio informatie oficiala privind fundamentarea bugetelor locale in cadrul Legii bugetului de stat pe anul 2019, solicitam, doamna Prim-ministru, organizarea unei intalniri cu dvs. pentru discutarea cotelor din IV ce urmeaza a fi alocate UAT si a alocarilor bugetare de care depinde dezvoltarea comunitatilor urbane in urmatorii ani, astfel, va invitam sa va alaturati primarilor de municipii, marti, 29 ianuarie 2019, incepand cu ora 15, str. Matei Basarab nr. 63 la reuniunea CD al AMR", se mai arata in scrisoare.Duminica, parlamentarul USR Iulian Bulai, secretar al Camerei Deputatilor, a scris pe Facebook ca a primit asigurari de la presedintele delegat al Camerei Deputatilor, Florin Iordache, ca cel tarziu joi, 31 ianuarie, Guvernul va adopta bugetul "In calitate de secretar al Camerei Deputatilor tocmai am incheiat o discutie telefonica cu presedintele delegat al Camerei Deputatilor, Florin Iordache. De retinut:Cel tarziu joi, 31 ianuarie, guvernul va adopta bugetul pe anul 2019.Luni, 4 februarie incepe sesiunea parlamentara de primavara. Nu vineri, 1 februarie, asa cum se specula, si cum trebuia sa inceapa de drept.Marti, 5 februarie, vor incepe dezbaterile pe Legea bugetului anului 2019.Va tin la curent!", a scris pe Facebook Iulian Bulai.Ceea ce ar insemna ca guvernul va adopta bugetul peste 3 zile, in conditiile in care pana acum nu a fost prezentat nici macar un draft al bugetului si nu au existat consultari cu partenerii sociali.In plus, Darius Valcov, consilierul premierului pe probleme economice, a anuntat duminica seara ca bugetul de stat pentru 2019 va fi discutat luni intr-o sedinta a coalitiei de guvernare, dar si cu liderii UDMR, iar apoi marti s-ar putea sa fie pus in dezbatere publica.A.D.