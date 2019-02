Procurorii din CSM i-au scris Vioricai Dancila: Dialogul se face inainte de emiterea de acte normative, nu dupa

Intalnirea cu Toader

"Prin promovarea OUG nr. 7/2019, care modifica, in regim de urgenta, a patra oara Legile Justitiei, Guvernul Romaniei pare sa permanentizeze aceeasi practica referitoare la lipsa de dialog institutional si de consultare a sistemului judiciar.Avand in vedere invitatia publica adresata de dumneavoastra reprezentantilor Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori isi exprima rezerve asupra modului, cadrului si momentului in care se poarta aceste negocieri", se arata in scrisoarea Sectiei pentru procurori din CSM.Potrivit sursei citate, Sectia pentru procurori a facut toate demersurile legale pentru a atrage atentia asupra dispozitiilor legale cu efect destabilizant asupra Ministerului Public."Astfel, in data de 19 februarie 2019, Sectia pentru procurori a obtinut o intrevedere cu Ministrul Justitiei, domnul Tudorel Toader, in cadrul careia ne-am expus punctul de vedere, argumentele legale, subliniind pericolul de afectare a activitatii Ministerului Public prin aducerea in imposibilitatea de a-si realiza insasi atributiile specifice prevazute de Constitutia Romaniei si legile organice, anume de a reprezenta interesele generale ale societatii si a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor", precizeaza procurorii.Magistratii au semnalat mai multe nereguli in cadrul OUG nr. 7/2019 de modificare a legilor Justitiei. Aceste pot fi citite integral pe site-ul CSM. "Sectia pentru procurori reaminteste faptul ca Romania are obligatia de a transpune in legislatie toate recomandarile cuprinse in rapoartele Comisiei de la Venetia, ale Comisiei Europene si GRECO", se arata in comunicat.Sectia pentru procurori reitereaza ideea ca unicul mod prin care se poate dovedi o dorinta reala de colaborare intre reprezentantii autoritatii judecatoresti si celelalte puteri ale statului este lansarea unei dezbateri consistente si de buna credinta, care sa duca la consolidarea statutului magistratilor, judecatori si procurori, si la asigurarea unei justitii eficiente, realizata in spiritul legii si egala pentru toti.