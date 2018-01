Programul Guvernului Dancila: Opt spitale regionale, unul republican, ambulante in fiecare comuna si o noua lege a sanatatii

Ziare.

com

"Guvernul sustine ca actul medical, indiferent de nivelul si complexitatea lui, sa fie acordat doar in urma respectarii ghidurilor si protocoalelor dupa model european, pentru ca pacientul sa beneficieze de un tratament corect, cu efecte in planul vindecarii si imbunatatirii calitatii vietii", se arata in document, la capitolulIn ce priveste, programul prevede o serie de masuri, cum ar fi constructia cu finantare din FSDI a celor 8 spitale regionale, organizate ca centre de urgenta-excelenta, pentru toate specialitatile medicale, inclusiv cu centre de telemedicina regionale sau nationale, in functie de specialitate, la care se pot conecta centrele medicale, atat pentru diagnoza, dar si pentru o a doua opinie,Aceste spitale ar avea 1.000 paturi, 10 clinici, 1 centru de cercetare, echipamente de ultima generatie, cartier de locuinte pentru medici si personal, infrastructura de cazare pentru rudele si insotitorii pacientilor (hotel - minim 50 de locuri).va fi organizat ca centru de urgenta-excelenta si cercetare, pe toate specialitatile, ar urma sa aiba peste 2.500 paturi, 30 clinici, 2-5 centre de cercetare, echipamente de ultima generatie. Adiacent acestui spital, se va construi un campus medical, care va include facilitati (scoala, gradinita, magazine etc) pentru cadrele medicale, dar si facilitati de cazare pentru insotitorii bolnavilor (hotel - minim 2.000 de locuri), costul estimat ar fi 1,1 miliarde euro.In privinta reabilitarii, modernizarii sau extinderii sunt vizate cel putin 15 spitale judetene, cel putin 150 de ambulatorii de specialitate si cel putin 25 de U.P.U.La dezvoltarea capacitatii de raspuns pentru Serviciile de Ambulanta si SMURD, prin Programul National de Dotare cu Ambulante se doreste inlocuirea treptata a parcului actual de ambulante, pe langa ambulanta care va fi atribuita fiecarei comune.Se prevede si intarirea programelor de preventie prin introducerea obligativitatii ca orice proiect de reabilitare de scoala sa includa si reabilitarea cabinetului medical scolar sau de medicina dentara, inclusiv acoperirea deficitului de personal, aprovizionarea cu medicamente si dotarea cu aparatura medicala specifica serviciilor medicale oferite.De asemenea, in program se prevede, in functie de specialitate, la care se pot conecta centrele medicale, atat pentru diagnostic, cat si pentru a doua opinie.Documentul mai prevede, prin fonduri nerambursabile, pentru depistarea bolilor netransmisibile cu impact asupra sanatatii publice.In Programul de guvernare se mai prevede elaborarea, finantarea, implementarea programelor profilactice pentru copii pentru toate ariile terapeutice, prin introducerea, prin reteaua de medicina scolara sau prin cabinetele de medicina.La capitolul, documentul prevede un program national prin care, pentru fiecare boala, fiecare pacient va avea la dispozitie un medicament gratuit pentru afectiunea sa, dar si introducerea contractelor pentru programele nationale de tip cost - volum - rezultat (cel mai mic cost - acces egal pentru toti pacientii - plata in functie de rezultatele terapeutice si/sau imbunatatirea calitatii vietii).De asemenea se intentioneaza elaborarea si actualizarea periodica a Catalogului National al Medicamentelor.In domeniul sanatatii se va urmari si reglementarea prin lege si controlul suplimentelor alimentare,necesare pacientului la momentul nevoii lui si dezvoltarea Companiei Unifarm, ca principala institutie cu atributii de import si distributie a medicamentelor si in vederea asigurarii continuitatii aprovizionarii si desfacerii acestora catre populatie.Cat priveste, se doreste infiintarea de cabinete medicale in zonele defavorizate sau in proximitatea unei zone populate de un numar semnificativ de cetateni care nu beneficiaza de acces facil la servicii medicale, 0 % impozit pe venit pentru medici incepand cu 1 ianuarie 2019, asigurarea formarii unui numar adecvat de categorii de personal medical, cu preponderenta pentru acele specialitati care inregistreaza un deficit, si reformarea rezidentiatului in ceea ce priveste admiterea, pregatirea si obtinerea calificarilor de specialist.Un alt obiectiv propus vizeaza operationalizarea si utilizareacare va cuprinde toate datele de sanatate si care va sta la baza Registrelor Nationale pentru fiecare patologie in parte.Viorica Dancila a anuntat vineri componenta viitorului Cabinet, care va fi supusa la vot luni, in plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului.