Protestul record din fata PSD Sibiu continua neintrerupt de minivacanta: "Vasilico, hai, du-te la Videle! Pa, pa!"

Ziare.

com

Luni, la ora 12, ca, cateva zeci de protestatari au venit in fata sediului social-democratilor cu pancarte si mesaje adresate partidului de guvernamant, dar si societatii civile.Participantii la flash-mob au ramas un sfert de ora in tacere, protestul mut fiind transmis, ca de obicei, in direct pe pagina de Facebook. "", a fost unul dintre mesajele transmise prin intermediul pancartelor tinute in maini.", au explicat participantii la ineditul protest.Duminica, la actiunea "Va vedem din Sibiu" au venit si cativa dintre participantii la o cursa de alergare organizata in oras.La protestul maraton de la Sibiu au fost prezenti pana acum romani de toate varstele, de la copii de cativa ani si pana la varstnici care au cunoscut ororile razboiului sau comunismului.Demisia Vioricai Dancila a fost ceruta in strada, duminica, si laPresedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca retrage increderea acordata premierului Viorica Dancila la numirea in functie si ii cere demisia, insa sefa Executivului a anuntat ca nu intentioneaza sa ia in considerare solicitarea presedintelui.