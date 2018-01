PSD se bate cu pumnii in piept ca nu mai vrea de la SRI avize pentru ministri, desi ele oricum nu exista

Ce sustine SRI

Ce sustine PSD

Ce spune legea

Spre deosebire de alte state cu traditie democratica, in Romania legea nu impune verificarea temeinica a persoanelor care urmeaza sa ajunga in Guvern, asadar nu putem exclude riscul ca, sa spunem, un membru al unei retele infractionale sa ajunga, de ce nu?, ministru de Finante, si sa ia decizii urmarind alte interese decat cel public.Nu stim daca inainte de investirea guvernelor precedente decidentii au solicitat oficial de la SRI informari cu privire la candidatii la functia de ministru, insa legile nu prevad aceasta obligatie. Prin urmare, declaratiile date in ultimele zile de Ecaterina Andronescu, Codrin Stefanescu sau Serban Nicolae nu reprezinta altceva decat o noua fila din teoria "statului paralel" pe care o promoveaza majoritatea guvernamentala PSD-ALDE.La solicitareane-a comunicat ca serviciul nu da avize pentru ministri, ci, potrivit, are doar obligatia ca, la solicitarea autoritatilor, sa puna la dispozitie datele pe care le detine privind securitatea nationala cu privire la o persoana care ocupa o anumita demnitate publica.De asemenea, conform, daca SRI detine date despre orice persoana care ar afecta in vreun fel securitatea nationala, este obligat sa le transmita beneficiarilor legali, fara sa fie nevoie de o solicitare din partea acestora, ne-a transmis Biroul de Presa al SRI.In acest din urma caz, beneficiarii legali sunt, printre altii, premierii, ministrii si presedintele Romaniei. De asemenea, sunt informate organele de urmarire penala in cazul in care exista elemente care atesta comiterea unei infractiuni privind securitatea nationala.Prin urmare, iesirile liderilor PSD din ultimele zile pe aceasta tema sunt greu de explicat, comentariile aparute in spatiul public variind intre ipoteza ca actuala majoritate guvernamentala ar vrea sa numeasca in Guvern persoane cu probleme, dar sa nu se afle ca la nivelul conducerii acestea sunt cunoscute, pana la ipoteza ca pentru PSD integritatea unui ministru pur si simplu nu conteaza. O alta ipoteza ar putea fi si aceea ca PSD nu a urmarit astfel decat sa puncteze inca o data in ochii sustinatorilor sai in lupta pe care o duce impotriva SRI dupa castigarea alegerilor din 2016., care a intrat in calculele partidului pentru functia de premier alaturi de Viorica Dancila, a fost cea care a dezvaluit ca in sedinta CEx de marti s-ar fi decis sa nu se mai ceara "" de la serviciile secrete pentru viitorii ministri.Iata si alte declaratii pe aceasta tema:, la Antena3: "Sa lasam avizele pentru ca noi raspundem politic pentru ceea ce fac ministrii nostri. In ultimii ani, au fost grozavii, au fost protocoale pe langa lege, abuzuri, incalcari ale legii (...) Discutiile au pornit de la noi toti. Aceleasi vorbe le-a spus si Olguta Vasilescu, si eu, Serban Nicolae, Ecaterina Andronescu, Marian Oprisan, Liviu Dragnea a intrebat-o pe Viorica Dancila si noi i-am atras atentia ca va fi presata, interceptata, ai grija, fii cu noi"., la Antena3: "Cum sa-mi spuna mie, senator, cineva 'Domn'e, nu puteti sa-l puneti pe ala ministru pentru ca uite serviciul cutare de informatii spune ca ar fi ceva in neregula? (...) Procedura e nelegala, nu ai cum sa faci asa ceva institutional - daca ai suspiciuni de savarsire a unor fapte penale te adresezi procurorului, daca exista vulnerabilitati in legatura cu siguranta nationala, informezi cu date certe in asa fel incat sa nu ne trezim, dupa, cu un instrument de santaj".Subiectul a mai fost discutat in spatiul public si anul trecut, cand social-democratii il acuzau pe premierul PSD Sorin Grindeanu ca refuza anumite numiri din cauza informatiilor pe care le primeste de la servicii.In acel context,dadea urmatoarele explicatii la B1 TV: "Pe mine, institutiile statului, cat am fost prim-ministru, vorbesc de SRI, SIE, BNR, Curte de Conturi, m-au ajutat in sensul in care nu sa fac ceva rau sau ilegal, ci sa guvernez bine. Eu le-am cerut sa ma protejeze. Adica, spune-mi daca vrea sa ma caute cineva care are probleme, daca vreau sa numesc pe cineva in functie care are probleme, da, spuneti-mi ca sa nu gresesc".Potrivit unor surse de presa citate de The Epoch Times Romania , si fostul premier Mihai Tudose ar fi fost acuzat de conducerea PSD ca ar fi obisnuit sa trimita la serviciile secrete spre verificare toate CV-urile persoanelor care se angajau in Guvern.Conform, "pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 4 alin. (1). ".Art. 4 alin. (1) - Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu:a) exercitarea altei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de deputat sau de senator;b) exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial;c) exercitarea de acte de comert, cu exceptia vanzarii sau cumpararii de actiuni ori alte titluri de valoare;d) exercitarea functiei de administrator ori de cenzor la societatile comerciale sau de reprezentant al statului in adunarile generale ale unor asemenea societati ori de membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor nationale;e) exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.prevede la articolul 4 urmatoarele:"La cererea conducatorului institutiei publice, regiei autonome sau societatii comerciale, Serviciul Roman de Informatii verifica si ofera date cu privire la persoanele care urmeaza sa ocupe functii in respectivele unitati, ce presupun accesul la informatii si activitati cu caracter secret de stat sau care, potrivit legii, nu pot fi divulgate.Sunt exceptati de la prevederile alin. 1 judecatorii, procurorii, functionarii publici din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Protectie si Paza, care isi stabilesc masuri proprii de aparare a secretului de stat, potrivit legii".De asemenea,precizeaza la art. 3 ce se intelege prin "amenintari la adresa sigurantei nationale a Romaniei", iar la art.11 prezinta lista institutiilor carora li se comunica informatii din domeniul sigurantei nationale.