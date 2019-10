Rasturnare de situatie in cazul Cazinoului Constanta: Dancila a anuntat ca se semneaza azi, dar nu se poate

Ziare.

"Dupa zeci de ani de asteptare, maine (marti - n.red.), unul dintre simbolurile Romaniei, Cazinoul din Constanta va avea garantia ca va fi refacut. Guvernul nostru a reusit, in ciuda multor contestatii, sa pregateasca in detaliu proiectul, astfel incat sa ne asiguram ca acest obiectiv simbol va fi reabilitat.In aceasta noapte, la ora 12:00, expira si ultimul pas procedural pentru atribuirea contractului de reabilitare. Domnule vicepremier Suciu, ati aratat cum trebuie sa actioneze un ministru implicat. Va rog ca maine sa fiti la Constanta si sa va asigurati ca acest contract va fi semnat", a spus Dancila, la inceputul sedintei de guvern.Problema este ca acest contract nu poate fi semnat marti, pentru ca luni, cu toate cateva ore inainte expirarea termenului pentru contestatii a fost depusa una de o asociere condusa de SC Eldiclau SRL, anunta Ziua de Constanta Contestatia a fost depusa si la Consiliul National de Solutionare a Constestatiilor si la Curtea de Apel, ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu, declarand ca in aceste conditii contractul nu mai poate fi semnat.Cu toate acestea, ministrul a precizat ca va merge, totusi, marti la Constanta pentru a prezenta o cronologie a licitatie si din respect pentru constanteni.In acelasi timp, el a precizat ca nu isi va finaliza mandatul fara sa semneze acest contract.