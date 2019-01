Recorder.ro: Tatal Vioricai Dancila, condamnat la inchisoare si amnistiat pe vremea lui Ceausescu

Ziare.

Recorder scrie ca tatal Vioricai Dancila, Filimon Nica (78 de ani), barbatul ajuns, astazi, sa traiasca la o margine mizerabila a Ploiestiului, a ispasit, in trecut, o condamnare la inchisoare pentru comiterea unor infractiuni de drept comun.Condamnare de care insa a scapat foarte repede, dupa doar o jumatate de an, datorita unui decret de amnistie si gratiere dat de Ceausescu.Desi episodul acesta nu a avut nimic de a face cu alegerile de viata ale Vioricai Dancila si nu ii poate fi imputat, Recorder a ales sa publice cronologia lui.In primul rand, el se inscrie in randul datelor care ne ajuta sa ne raspundem la intrebarea "Cum arata lumea aceea, incomplet cartografiata, din care provine personajul obedient cu care romanii s-au trezit in fruntea Guvernului, in anul in care isi aniversau Centenarul?".In al doilea rand, opinia publica trebuie sa cunoasca faptul ca omul politic in mainile caruia, astazi, este concentrata cea mai mare putere executiva din Romania a beneficiat, in trecut, fie si indirect, de un act normativ de felul celui pe care acum, pe linie de partid, i se cere sa isi puna semnatura.Citeste mai multe despre Tatal Vioricai Dancila, condamnat la inchisoare si amnistiat pe vremea lui Ceausescu pe Recorder.ro