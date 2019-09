"Rovana Plumb a fost acceptata de Ursula von der Leyen comisar european din partea Romaniei"

Ziare.

Lista a fost intocmita dupa o serie de interviuri desfasurate in ultimele saptamani cu persoanele propuse de statele membre ale UE ca si candidati la posturile de comisari europeni, se arata in comunicatul postat pe site-ul Comisiei Europene Romaniei i-a fost desemnat in viitoarea CE portofoliul Transporturilor, conform unor surse citate in mass-media.Premierul Viorica Dancila nu a anuntat niciodata oficial care este propunerea Romaniei pentru postul de comisar european care i se cuvine, insa a confirmat ca a purtat discutii informale cu Ursula von der Leyen cu privire la doi posibili candidati: Rovana Plumb si Dan Nica, amandoi din PSD.Fost ministru al Mediului, al Muncii si al Fondurilor Europene in diverse guverne PSD, Rovana Plumb este in prezent europarlamentar si vicepresedinte al grupului Socialistilor europeni (PES) . Conform fisei sale de pe site-ul PE , Rovana Plumb este membru al Comisiei pentru Mediu, Sanatate publica si Siguranta alimentara.Potrivit anuntului facut astazi pe site-ul CE, urmeaza ca lista sa fie adoptata de Consiliul Uniunii Europene, dupa care va fi publicata in Jurnalul Oficial al UE. Marti, presedintele ales, Ursula von der Leyen, va anunta oficial distributia portofoliilor si felul in care intentioneaza sa organizeze activitatea viitoarei Comisii Europene.Parlamentul European trebuie sa isi dea consimtamantul, prin vot, asupra intregului Colegiu al Comisarilor. In cazul in care un comisar este respins prin vot, tara care l-a propus trebuie sa faca o alta nominalizare.Odata votat de PE, Colegiul va fi aprobat formal si de Consiliul European, conform tratatului de aderare.C.B.