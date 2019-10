Sapte membri CSM ii cer Liei Savonea sesizarea CCR dupa ce Dancila a spus ca miza motiunii sunt dosarele, SS si numirea procurorilor

Solicitarea celor 7

"Declaratiile despre SS, alarmante"

"Si-a arogat competentele altor puteri"

Solicitarea, trimisa Liei Savonea

Inregistrarile: Mizele sunt legate de dosare

Magistratii mai solicita plenului CSM apararea independentei autoritatii judecatoresti in acest caz. Cererea vizeaza declaratii facute de Vorica Dancila in mai multe inregistrari audio care au fost preluate de presa si difuzate in spatiul public marti seara.Potrivit membrilor CSM, acestea sunt de "o intensitate deosebita, avand in vedere calitatea doamnei prim-ministru si gravitatea afirmatiilor."In concret, in data de 8 octombrie 2019, la o sedinta a parlamentarilor Partidului Social Democrat, Viorica Dancila a afirmat intre altele ca miza ramanerii la guvernare a PSD "."Cei sapte magistrati care au initiat acest demers sunt: Andrea Annamaria Chis, Mihai Balan, Bogdan Mateescu, Tatiana Toader, Florin Deac, Mihai Cristian Ban si Nicolae Solomon.Potrivit cererii transmise Liei Savonea, cei 7 magistrati arata ca prin afirmatia ca mentinerea la guvernare a unui partid politic si ramanerea in fiinta a Guvernului Romaniei au ca miza - chiar mai mare decat inalta demnitate de prim-ministru - dosarele (judiciare), Sectia Speciala si numirea procurorilor, doamna prim-ministru si presedinte al Partidului Social Democrat stirbeste in mod grav independenta autoritatii judecatoresti, principiu care presupune cu necesitate ca "Magistratii reamintesc ca principiul separatiei puterilor in stat, consacrat de art. 1 alin. 4 din Constitutia Romaniei, este o valoare democratica fundamentala, iar declaratiile Vioricai Dancila ii afecteaza substanta intr-un mod inacceptabil.," spun magistratii.Potrivit acestora, discursul pare ca vine in contradictie si cu tezele publice care au fost folosite pentru a justifica modificarile aduse Legilor Justitiei si starneste ingrijorari extreme cu privire la intentia de a subordona politic Justitia.In plus, referirea la "Sectia Speciala" (respectiv Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie) ca fiind miza a ramanerii la guvernare a PSD "este extrem de alarmanta, mai ales, in contextul retragerii unor cai de atac de catre fostul conducator al acestei sectii in dosare vizand membri ai aceluiasi partid.""Aceste afirmatii pot fi intelese in mod rezonabil in sensul ca preocuparea politicului, respectiv a puterii executive reprezentate in cauza de catre doamna prim-ministru Vasilica Viorica Dancila si a legislativului din care face parte partidul condus de domnia sa, ar fi instrumentarea dosarelor judiciare si modul de numire a magistratilor de rang inalt, aspect care nu poate fi primit prin prisma principiilor separatiei puterilor in stat si a independentei autoritatii judecatoresti, astfel incat o reactie prompta a Consiliului Superior al Magistraturii, in virtutea rolului sau fundamental de garant al independentei Justitiei, se impune cu necesitate", se arata in solicitarea magistratilor.Prin urmare, cei 7 magistarti solicita plenului Consiliului Superior al Magistraturii sa isi manifeste de indata rolul sau fundamental, aparand independenta autoritatii judecatoresti fata de aceste afirmatii extrem de grave.Potrivit sursei citate, acelasi discurs al Vioricai Dancila demonstreaza ca Guvernul Romaniei pe care domnia sa il conduce si-a arogat competenta constitutionala a:prin referirea la o relatie de interdependenta intre ramanerea in fiinta a guvernului condus de doamna premier Vasilica Viorica Dancila si dosarele instrumentate de instante, in sensul intelegerii modului de instrumentare a acestora ca miza mult mai mare si decat demnitatea de prim-ministru.prin:"Conditionarea publica a numirii in aceste functii de ramanerea partidului doamnei premier la guvernare si de respingerea unei motiuni de cenzura demonstreaza ca puterea executiva si-a arogat competenta Consiliului Superior al Magistraturii dezvoltata infraconstitutional in legea pentru organizarea judecatoreasca.Numirea acestor procurori la SIIJ nu ar trebui sa fie conditionata de niciun premier, partid sau guvern, de aceea, expunerea doamnei Vasilica Viorica Dancila este de-a dreptul ingrijoratoare."Potrivit solicitarii, cei 7 magistrati apreciaza ca prin astfel de declaratii Dancila a arogat Guvernului pe care il conduce competente constitutionale apartinand exclusiv autoritatii judecatoresti."Intrucat plenul Consiliului nu are competenta sesizarii Curtii Constitutionale, aceasta prerogativa avand-o presedintele CSM, va solicitam de urgenta, doamna presedinte, sa o exercitati pentru restabilirea competentelor fundamentale ale autoritatii judecatoresti," conchid magistratii.Potrivit unor inregistrari publicate de Newsweek marti seara, premierul Viorica Dancila si ministrul Daniel Suciu, de la Dezvoltare, incearca sa-i momeasca pe parlamentarii PSD cu bani proveniti din Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), cu conditia sa nu treaca motiunea de cenzura.In cuvantarea pe care a tinut-o parlamentarilor PSD, premierul Viorica Dancila a spus ca miza motiunii de cenzura este foarte mare.?", a spus Dancila.I.S.