Se cauta un tap ispasitor pentru ca Dancila a ratat intalnirea cu Juncker: SPP, SGG si Aeroportul Baneasa, anchetate de Guvern

Ziare.

com

Asta, dupa ce, initial, Executivul a vrut sa arunce vina asupra Serviciului de Paza si Protectie (SPP), chiar in zilele in care la Bucuresti se aflau noua sefi de stat, presedinti de Parlament si sefi de guvern.Astfel, premierul Viorica Dancila a solicitat SGG un raport amanuntit cu privire la modul in care Protocolul Guvernului a pregatit si organizat intrevederea stabilita pentru luni cu presedintele Comisiei Europene, anunta Guvernul, intr-o precizare pentru presa remisa martiTotodata, seful Executivului a solicitat ministrului Transporturilor, Lucian Sova, un raport cu privire la informatiile pe care conducerea Aeroportului Baneasa le-a avut la dispozitie si le-a transmis Guvernului, in legatura cu programul de zbor al aeronavei care a adus la Bucuresti delegatia oficiala condusa de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker."De asemenea, avand in vedere atributiile si obligatiile Serviciului de Protectie si Paza in ceea ce priveste coordonarea cu celelalte institutii asupra programului oficial al celor doi demnitari, se impune o analiza riguroasa si asupra modului in care a actionat aceasta institutie in pregatirea si desfasurarea intrevederii stabilite pentru luni intre cei doi oficiali", mai transmite Executivul condus de Dancila.Reamintim ca premierul de la Bucuresti a ratat, luni seara, intrevederea cu seful Comisiei Europene, Jean Claude-Juncker , desi echipa Guvernului a fost anuntata ca avionul cu care venea Juncker va ateriza mai rapid.Jumatate de ora insa i-a fost insuficienta Viorica Dancila pentru a ajunge de la Palatul Victoria, unde se afla, potrivit surselor Ziare.com, la aeroportul Baneasa.Mai intai, Guvernul Romaniei a dat vina pe Serviciul de Paza si Protectie (SPP) si sa mentionam doar ca toate aceste acuzatii vin in zilele in care noua sefi de stat, ministri de Externe, sefi de Parlament si presedintele Comisiei Europene se afla la Bucuresti, unde SPP este insarcinat cu protectia celor mai inalti demnitari.Cei doi au reusit sa se vada o zi mai tarziu, tot la aeroport, inainte ca Jean-Caude Juncker sa se imbarce pentru plecare. De asta-data, Viorica Dancila a asteptat o ora pe aeroport.