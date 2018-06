"Seful Politiei Romane a fost schimbat din functie de Dancila"

Ziare.

In Monitorul Oficial se arata ca, avand in vedere adresa Ministerului Afacerilor Interne, inregistrata la Cabinetul prim-ministrului si adresa lui Alexandru Catalin Ionita, inregistrata la MAI, prim-ministrul emite urmatoarea decizie:"La data intrarii in vigoare a prezentei deciziipentru a indeplini atributiile functiei de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane".De asemenea, o alta decizie a premierului publicata in Monitorul Oficial de azi este imputernicirea chestorului Ioan Buda in functia detinuta pana acum de Ionita, pentru o perioada de 6 luni:"Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul chestor general de politie".Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, intr-o interventie telefonica la Antena3, ca Ionita a demisionat din functie din cauza unor motive personale, iar relatia pe care a avut-o cu acesta a fost una profesionala."Din punct de vedere profesional, nu ii pot reprosa nimic. De aceea, nu pot si nu cred ca este momentul sa comentez altceva acum. A fost o cerere personala de incetare a imputernicirii, iar eu i-am promis ca nu voi comenta cererea personala", a afirmat Carmen Dan.Fostul sef al IGPR, Catalin Ionita, are 42 de ani, a absolvit Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" in anul 1998, iar pe parcursul carierei profesionale a ocupat functii de executie si conducere in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si al Inspectoratului General al Politiei Romane.De asemenea, pana la imputernicirea in functia de inspector general al IGPR, a condus Directia Generala Anticoruptie a MAI.Amintim ca acesta a fost investit in functia de sef al IGPR la inceputul anului, in 19 ianuarie, odata cu el fiind investit si adjunctul sau, Florin Dragnea, fost sef al Directiei de Management Operational din MAI.Numirea lui Ionita a venit dupa ce Bogdan Despescu, cel care a detinut functia de sef al Politiei Romane inaintea lui, a fost demis de premierul interimar Mihai Fifor Demisia lui Despescu fusese ceruta, in 9 ianuarie, de Carmen Dan , in contextul scandalului izbucnit dupa retinerea politistului acuzat de pedofilie, insa premierul de atunci, Mihai Tudose, a refuzat sa il dea afara Din aceasta cauza au aparut tensiuni intre Mihai Tudose si Carmen Dan, care au culminat cu demisia premierului