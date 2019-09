Sindicalistii nu sunt de acord cu pactul lui Dancila. Cartel ALFA: Un document ipocrit, populist. Si BNS il vrea modificat

Ziare.

"Documentul transmis de presedintele Partidului Social Democrat partidelor politice si partenerilor sociali isi propune realizarea unui consens politic asupra unui set de masuri pentru 'cresterea nivelului de trai in Romania' si angajamentul de a 'nu aduce atingere in niciun fel bunastarii romanilor'.Doar ca, atunci cand vorbeste despre 'salariile romanilor', PSD se refera la respectarea partiala a drepturilor salariatilor din sistemul public, lasand ambiguu a se intelege ca vor fi in continuare inghetate anumite drepturi salariale si fara sa mentioneze deloc salarizarea precara din sistemul economic, unde lipsa negocierii colective, blocata de legea 62 a dialogului social, mentine salariile la un nivel foarte scazut", a transmis Cartel ALFA, intr-un comunicat remis Ziare.com.Sindicalistii spun ca democratia la locul de munca, dreptul neingradit al lucratorilor la asociere si negociere colectiva sunt elemente care determina o distributie echilibrata a rezultatelor economice si ca lipsa acestor mecanisme in Romania duce la polarizare, precarizare a lucratorilor, degradarea conditiilor de munca si migratie.Ei mai spun ca in ciuda usoarei cresteri din ultimii doi ani a ponderii salariilor in PIB, determinate de cresterile din sectorul public, in Romania rezultatele economice sunt distribuite dezechilibrat, o treime catre lucratori si doua treimi catre capital, cand proportia fireasca ar fi invers."Partidele politice nu arata nicio preocupare pentru modificarea actualului sistem de impozitare profund inechitabil prin cota unica si prin plasarea intregii poveri fiscale pe salariati. In mod ipocrit, singura grija a PSD-ului este de a mentine neschimbata impozitarea lucratorilor independenti, un sistem profund nedrept care-i impovareaza pe cei cu venituri mici si ofera in schimb inlesniri celor cu venituri mari si foarte mari.Propunerea si continutul acestui pact ascunde un fapt absurd, cu care din pacate ne-am obisnuit intr-atat incat devine greu de sesizat. Un pact national in care sa se agreeze aplicarea unor legi aflate in vigoare, adoptate de Parlament si care se presupune ca au trecut prin filtrul consultarilor si dezbaterilor, arata cat de distorsionata este perspectiva politicienilor asupra procesului legislativ", transmit sindicalistii.Ei spun ca un pact national ar trebui sa aiba la baza un proiect de constructie viitoare, o prioritizare sau concentrare a efortului national pe anumite prioritati, "ca spre exemplu educatia, sanatatea sau pentru o reforma radicala a fiscalitatii, pentru cresterea etapizata a salariului minim si reducerea treptata a inegalitatilor sociale, nu pentru aplicarea unor legi adoptate!"Astfel, Cartel ALFA transmite partidelor politice parlamentare, atat celor de la guvernare, cat si din opozitie, ca in cadrul UE, asa cum prevede Tratatul de functionare al Uniunii, statele promoveaza dezvoltarea bazata pe o economie sociala de piata, printr-o crestere economica echilibrata, cu un nivel inalt de protectie si masuri care sa realizeze justitia sociala."Pactul pentru Bunastarea Romanilor propus de PSD: un document ipocrit, populist, care uita de o maremare parte dintre cetateni si ignora probleme fundamentale, precum reformarea sistemului de impozitare si modificarea legislatiei muncii si a dialogului social. Sunt doar elemente de sustinere a unui program electoral fara sustinere financiara", a declarat Bogdan Hossu, liderul sindicatului.In acelasi timp, Blocul National Sindical spune ca Romania are nevoie de un pact, dar nu in forma propusa de Dancila."Ideea in sine consideram ca este una binevenita. Este o initiativa care ar trebui sa adune in jurul mesei leadership-ul tuturor partidelor politice dar si reprezentantii partenerilor sociali reprezentativi din Romania. Un astfel de demers se lasa asteptat de foarte multa vreme, mai ales daca ne uitam retrospectiv la cei 30 de ani de tranzitie.Pactul propus contine insa masuri adresate doar unei parti a populatiei Romaniei, in contextul in care inegalitatile se consolideaza an de an, cei saraci devin din ce in mai saraci, iar un numar urias de cetateni aflati in varsta de munca au preferat sa-si gaseasca solutia, pentru ei si familiile lor, in afara Romaniei, abandonand un mediu institutional, economic si social, toxic pentru ei", au transmis reprezentantii BNS.Ei sustin ca Romania are nevoie de un pact national pentru bunastare, insa nu unul in formatul propus. "O lectura atenta a acestui text ne arata ca tintele acestui angajament politic vizeaza doar o parte a cetatenilor Romania", mentioneaza BNS.Reprezentantii BNS precieaza ca au disponibilitatea sa discute si sa negocieze un astfel de pact, care trebuie, insa, modificat structural, in mod semnificativ, extinzand aspectele abordate pentru a viza si alte probleme."Un astfel de pact nu poate exclude nevoia de a avea o viziune noua cu privire la educatie si sanatate publica.Daca obiectivul asumat este intr-adevar bunastarea romanilor ar trebui sa avem in centrul atentiei reducerea inegalitatilor si promovarea unor masuri care sa conduca la o distributie mai echitabila a cresterii economice", incheie BNS.A.G.