Timisoara: Dancila a fost asteptata cu pietre de protestatari, care au strigat "Analfabeta" si "Jos labele de pe banii pentru spital!" (Video)

Oamenii au pancarte cu mesaje impotriva PSD, dar si o galeata plina cu pietre, transmite News.ro.Manifestantii cu vuvuzele au strigat si "PSD ciuma rosie" in momentul in care Dancila a ajuns la sediul CJ Timis.Facand trimitere la razboiul din ultimele zile dintre primarul Gabriela Firea si ONG-ul Daruieste viata, s-a strigat "Jos labele de pe banii pentru spitalul de copii bolnavi de cancer!".Viorica Dancila a intrat in Palatul Administrativ, flacanta de ofiterii SPP, insotita de seful CJT Calin Dobra si prefectul de Timis Eva Andreas, precum si de Petre Daea, Mihai Fifor, Daniel Suciu si Natalia Intotero, scrie Opinia Timisoarei Publicatia locala precizeaza ca, la intrare, s-a creat invalmaseala, pentru ca cladirea este in reparatii, iar patrunderea in imobila a fost ingustata de schelele de pe fatada.Viorica Dancila face, vineri, o vizita in judetul Timis, avand programate mai multe intalniri cu autoritatile, dar si cu alegatorii.In conferinta de presa ulterioara, premierul Dancila a spus ca nu asa sunt timisorenii, cum sunt cei "cinci oameni disperati":"Timisorenii sunt oameni cinstiti, iar astfel de manifestari nu caracterizeaza Timisoara. Asta e Romania lui Iohannis, a adus ura, razbunarea. De cand am preluat functia de prim-ministru, am vazut oameni cu limbaj violent, cu jigniri. (...) Cred ca aceste lucruri trec, dar ceea ce facem pentru oameni conteaza. Este pacat ca s-a ajuns la un asemenea nivel, ca asemenea oameni pun o eticheta pe anumite orase, regiuni. Sunt convinsa ca nimeni nu va accepta un asemenea comportament".