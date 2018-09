Unul din protestatarii care au intampinat-o pe Dancila in Spania spune ca premierul a cerut sa nu vada romani

Ziare.

Informatia a fost facuta publica de Mario Mocan, unul dintre organizatorii manifestatiei din Madrid, scrie Digi24. Acesta sustine ca in fata resedintei regelui Felipe al VI-lea s-au strans si cativa sustinatori ai premierului, dar asta nu a contat."Doamna prim-ministru ne-a vazut de la o distanta de vreo 30 de metri. Am inteles de la politia locala ca a cerut... ca nu vrea sa vada niciun roman. Noi am fost in jur de 250 de persoane, dar au venit si sapte oameni care au incercat sa o vada pe dansa, erau suporteri de-ai dansei. Dar nici eu nu au putut fi primiti pentru ca, pur si simplu, dansa n-a vruta sa vorbeasca cu nimeni", a declarat Mario Mocan pentru sursa citata.Mocan spune ca participantii la manifestatie nu au vrut decat sa aiba un dialog cu premierul, iar pancartele afisate nu au continut injurii."Eu am impresia ca nu ne reprezinta. Daca nu vrea se intalneasca cu romanii dintr-o comunitate mare cum e comunitatea spaniola, mie mi se pare exagerat. Si nu exagerat, chiar o chestie foarte urata.Am fi vrut sa ii transmitem plangerile pe care le avem si sa-i aratam ca noi - cu toate ca ne-au gazat pe 10 august, in Bucuresti si ne-au batut jandarmii - suntem oameni civilizati. Nu s-a scandat nimic urat, nu au fost injurii pe pancarte.Suntem oameni care votam si ne dorim o democratie reala in Romania. Pur si simplu, am vrut sa avem un dialog cu dansa, dar se pare ca nu a vrut sa vorbeasca cu comunitatea romaneasca din Spania. Nu inteleg pentru ce a venit atunci aici. De acum inainte, o sa luptam cu votul", a adaugat Mario Mocan.Premierul Viorica Dancila s-a aflat joi in Spania pentru o vizita oficiala, iar romanii din diaspora s-au mobilizat sa o intampine.Zeci de romani s-au adunat in fata Ambasadei Romaniei de la Madrid cu mai multe pancarte cu mesaje, printre care "Bine ai venit la Pristina, Veorico!", "Viorica, corupta sin verguenza (Viorica, corupta fara rusine) ".Unul dintre participanti a declarat ca reprezentantii ambasadei au facut reclamatie ca nu au autorizatie, asa ca acestia s-au impartit in mai multe grupuri si au mers si in locurile in care Dancila a avut programate intalniri cu premierul spaniol, Pedro Sanchez, si cu regele Felipe al VI-lea al Spaniei.