USR o acuza pe Dancila ca ia un miliard de lei din Fondul de rezerva, pentru a fideliza baronii locali care o sustin

Intr-o postare pe contul de Facebook al formatiunii se arata ca "Viorica Dancila goleste Fondul de rezerva al tarii, la fel cum a facut si Liviu Dragnea, pentru a-i rasplati si fideliza pe baronii locali care o sustin", miza fiind un miliard de lei.USR arata ca, in sedinta de Guvern de marti, "Dancila a mutat banii de la Fondul de rezerva la Ministerul Dezvoltarii Regionale, destinatia finala fiind PNDL".In continuare, formatiunea atrage atentia atat asupra Fondului de rezerva, cat si asupra PNDL."Fondul de rezerva este folosit deseori de guvernele PSD pentru cheltuieli netransparente si arbitrare, fara nicio urgenta. In timpul Guvernului Ponta, in 2014, Fondul de rezerva a fost majorat de 14 ori, pentru ca banii sa fie apoi distribuiti in mod cel putin discutabil, daca nu ilegal, lucru sesizat, de altfel, si de Curtea de Conturi.Cand se foloseste Fondul de rezerva bugetara? Legea finantelor publice arata ca banii se folosesc pentru 'finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in timpul exercitiului bugetar' sau pentru 'inlaturarea efectelor calamitatilor naturale'. Despre ce calamitati vorbim in acest caz?PNDL este un program pagubos. PNDL1 si PNDL2, programele nationale de dezvoltare locala, au primit pana acum fonduri in valoare de peste 10 miliarde de euro si au esuat total. Primul PNDL a fost inchis din cauza neregulilor foarte mari descoperite de Curtea de Conturi. Cu toate acestea, PSD a continuat sa aloce banii din PNDL 2 in mod discretionar.PNDL ar fi trebuit sa fie o sansa pentru modernizarea localitatilor romanesti, dar banii nu au fost folositi de baronii locali in interesul cetatenilor. Un singur exemplu: reabilitarea scolilor a fost ratata in proportie de peste 80% in acesti 2 ani. Mai crede cineva ca vor face ceva bun acum?", se mai arata in mesajul USR.