Va obtine Guvernul Dancila functia de vicepresedinte al Comisiei Europene pentru Romania sau va esua in mod penibil? Interviu

Spuneti-ne mai intai de ce ar fi important sa obtinem pentru Romania o pozitie de vicepresedinte al Comisiei Europene? Este doar o chestiune de orgoliu national sau ea confera anumite puteri suplimentare celui care o detine?

Cine ar trebui sa negocieze pentru ca Romania sa obtina o functie de vicepresedinte al CE - premierul Dancila, ministrul de Externe Melescanu, presedintele Iohannis, europarlamentarii PSD?

Neoficial, credeti ca Romania ar putea obtine totusi o functie de vicepresedinte al CE ocolind PSD, adica prin intermediul altor negocieri, informale?

Cum arata calendarul, cand se vor face pasii urmatori pana la intrarea in activitate a noii Comisii Europene? Cand se vor lua deciziile privind desemnarea comisarului european din partea Romaniei si cand vom afla domeniul care ii va fi repartizat?

Se tot vehiculeaza scenariul ca Viorica Dancila s-ar putea autopropune sau ar putea fi desemnata formal de Guvernul pe care il conduce ca viitor comisar din partea Romaniei, cu acordul tacit al presedintelui Iohannis, care ar putea astfel numi un alt guvern, eventual de tehnocrati, care sa se ocupe de organizarea alegerilor prezidentiale, locale si parlamentare. Ce credeti despre o astfel de perspectiva?

Anticipati ca PSD va desemna pentru functia de comisar european o persoana bine pregatita profesional, cu credibilitate la Bruxelles, sau tot un om de partid care va primi astfel o sinecura, asa cum face PSD-ALDE cu toate numirile pe plan intern, incepand cu structurile guvernamentale si locale, si pana la ANRE, ca sa dam doar un exemplu recent?

Conducerea Uniunii Europene se reconfigureaza in aceasta perioada, in functie de rezultatele alegerilor din 26 mai, si acesta este momentul propice pentru ca Romania sa negocieze pozitii cheie, din care sa isi poata manifesta vointa si puterea de a promova valorile europene, atat in propriul interes, cat si in interesul intregii uniuni.In Parlamentul European lucrurile par sa se fi clarificat. Avem un vicepresedinte in grupul politic cel mai puternic,si, in premiera, detinem presedintia unui grup politic, nou format,La randul sau,este vicepresedinte al PES, dar, din pacate, PSD a ratat oportunitatea de a obtine pentru Romania chiar functia de presedinte al Parlamentului European, sustine Siegfried Muresan, unul dintre participantii la negocierile de la cel mai inalt nivel.Mai mult, PSD continua sa lanseze atacuri la adresa partenerilor europeni cu care ar trebui sa incheie intelegeri privind pozitiile cheie.Siegfried Muresan subliniaza ferm ca acesta este momentul in care Guvernul Dancila trebuie sa faca toate eforturile pentru a obtine o pozitie de, dovedind totodata ca are candidati bine pregatiti si credibili."Dar, daca doamna Dancila doreste sa mearga in vacanta si sa inceapa demersurile abia la toamna, pot sa va spun ca meciul este incheiat si este pierdut. (...) Riscam ca acea persoana, daca nu este bine pregatita, sa fie respinsa de presedintele CE, cum s-a intamplat cu dl Varujan Vosganian in 2007, riscam sa fie respinsa la audierile din PE, cum s-a intamplat cu premierul sloven in 2014, si riscam sa facem din aceasta nominalizare un mare esec pentru Romania", subliniaza, intr-un interviu acordatIn actuala Comisie Europeana, principalii parteneri de dialog ai presedintelui CE au fost vicepresedintii. Ei au coordonat munca legislativa pe cate un domeniu, deoarece pe temele sectoriale exista mereu suprapuneri. Existaintre educatie si digitalizare, exista suprapuneri intre infrastructura si politica de mediu, sau intre combaterea schimbarilor climei si agricultura. De aceea, pentru a eficientiza munca CE, presedintele Jean-Claude Juncker a luat o decizie foarte buna - de a desemnaAcesti vicepresedinti au devenit. Au fost, practic, "instrumentele" prin care presedintele Juncker a condus Comisia Europeana, de aceea, aceste functii de vicepresedinti au capatat oin Comisia Juncker si ma astept sa isi pastreze aceasta importanta si in viitoarea comisie.De aceea, solicit Guvernului Dancila sa isi propuna si sa realizeze toate demersurile pentru a obtine pentru Romania o pozitie de vicepresedinte al CE.Credibilitatea premierului Dancila, la fel ca si credibilitatea PSD si a ALDE, sunt foarte mici la nivel european, de aceea, pentru a obtine o pozitie de vicepresedinte al CE, Guvernul Romaniei trebuie realizeze ca- parlamentari romani care pot relationa si interactiona cu parlamentari din alte tari, europarlamentari cunoscuti, credibili si apreciati la nivel european, intreg aparatul diplomatic al Romaniei si, desigur, sa treaca la o consultare stransa cu presedintele Romaniei, deoarece este o diferenta ca de la cer la pamant intre credibilitatea de care se bucura presedintele pe plan european si credibilitatea (de care nu se bucura) premierul Dancila.Asa cum am vazut in ultimele luni, PSD nu poate obtine de unul singur nimic bun pentru Romania.PSD nu a fost capabil sa obtina presedintia Parlamentului European in aceasta saptamana, desi Consiliul European a spus foarte clar ca presedintia PE trebuie sa revina in prima jumatate a acestei legislaturi unui socialist din estul UE.Daca PSD ar fi avut o farama de credibilitate si un om politic cunoscut, apreciat la nivel european, ar fi putut obtine pentru Romania pozitia de presedinte al Parlamentului European. E clar ca PSD de unul singur nu poate, trebuie sa foloseasca toate resursele credibile pe care Romania le are.Scrisoarea de desemnare a viitorului comisar european va fi trimisa de prim-ministrul Guvernului Romaniei, deci sunt anumite lucruri pe care le putem obtine noi, dar si decizii unde pur si simplu nu ii putem substitui.O lume ideala e o lume in care PSD si ALDE nu mai sunt la guvernare si atunci sigur ca stim sigur ce avem de facut, ce demersuri diplomatice sunt necesare.Dar atata timp cat Viorica Dancila este prim-ministru si ea trebuie sa discute cu prim-ministrii din alte tari. Inteleg sensul intrebarii dvs si da,In primul rand,. Repet, pentru a auzi si doamna Dancila: marti, 16 iulie,Imediat dupa ce este votat noul presedinte al CE, Guvernul Romaniei trebuie sa ia legatura cu presedintele ales al CE pentru a discuta portofoliul si a convinge ca are candidati bine pregatiti pentru pozitia de vicepresedinte al Comisiei Europene.Dar, daca doamna Dancila doreste sa mearga in vacanta si sa inceapa demersurile abia la toamna, pot sa va spun ca meciul este incheiat si este pierdut. La toamna deja vor avea loc audierile noilor comisari, in luna septembrie, la fel ca in anul 2014, iar la 1 noiembrie noua Comisie Europeana isi va incepe activitatea.Imi aduce aminte de realitatea anului 2014 cand premierul in functie esuat al Sloveniei s-a autopropus pentru pozitia de comisar european si a fost respins de Parlamentul European, ca urmare a unei prestatii lamentabile in cadrul audierii.Sper ca noi sa nu trecem in anul 2019 printr-un astfel deCea mai mare greseala pe care PSD o poate face este sa incerce sa gandeasca aceasta nominalizare in logica interna, de partid. Daca PSD va gandi aceasta nominalizare a viitorului comisar european si demersul de a obtine pozitia de vicepresedinte al CE intr-o logica pura de partid si va alege sa trimita pe cineva din jurul mesei de la conducerea PSD, va faceRiscam ca acea persoana, daca nu este bine pregatita, sa fie respinsa de presedintele CE, cum s-a intamplat cu dl Varujan Vosganian in 2007, riscam sa fie respinsa la audierile din PE, cum s-a intamplat cu premierul sloven in 2014 si riscam sa facem din aceasta nominalizare un mare esec pentru Romania. Sper ca nu va fi cazul si sper ca Guvernul va intelege ce are de facut.