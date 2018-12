"Viorica Dancila a facut o noua gafa la Belgrad. Cum l-a "botezat" pe premierul bulgar Boico Borisov (Video)"

Foto: Guvernul Romaniei

Ziare.com

com

Astfel, seful Executivului roman i-a spus omologului din tara vecina "Boris Boisov" - adica o combinatie intre numele Borisov si ... Boico.Dancila participa, sambata, la Belgrad, la reuniunea la nivel inalt in format cvadrilateral Romania-Bulgaria- Serbia- Grecia, potrivit Stirile ProTV. La finalul sedintei, premierul Viorica Dancila, presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, prim-ministrul Bulgariei, Boico Borisov, si prim-ministrul Greciei, Alexis Tsiprasau au sustinut declaratii de presa comune.Declaratiile Vioricai Dancila incep la minutul 9 al inregistrarii postate pe Facebook de Guvernul Romaniei.In urma cu doar doua zile, Viorica Dancila a mai facut o greseala de exprimare - de aceasta data in timp ce vorbea alaturi de presedintele Klaus Iohannis. Premierul a folosit gresit cuvantul "anterioara", in loc sa spuna "viitoare".