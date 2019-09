Viorica Dancila a nominalizat reprezentanti ai ALDE pentru ministerele lasate libere

Membrii ALDE care accepta functii in guvern, amenintati cu excluderea

"Am decis sa nominalizez reprezentanti ai ALDE pentru portofoliile ramase vacante in urma demisiilor din luna august. Am toata aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au inteles ca Romania are nevoie de stabilitate si ca importante sunt Romania si romanii. Este important sa continuam guvernarea pentru a oferi stabilitate, sa ne consolidam imaginea Romaniei in plan extern.Pornind de la interesele Romaniei, am luat decizia de a desemna reprezentanti ai ALDE. Voi trimite catre presedintele Iohannis urmatoarele propuneri: pentru Ministerul Mediului si vicepremier Gratiela Gavrilescu, pentru Ministerul Energiei domnul Ion Cupa, pentru portofoliul Relatia cu Parlamentul domnul Stefan Baisanu", a anuntat Viorica Dancila.Aceste trei ministere functioneaza fara titulari de post, dupa ce trei din cei patru ministri ALDE si-au dat demisia din Guvern , ca urmare a ruperii coalitiei de guvernare.Amintim ca printre cei trei ministri care au demisionat se afla si Gratiela Gavrilescu, propusa acum la acelasi minister de la care a plecat, cel al Mediului.Totodata, premierul a anuntat si propunerile pentru ministerele conduse in prezent de interimari.Astfel, la Ministerul de Interne a fost nominalizat Dan Chirila, la Ministerul Educatiei Camelia Gavrila iar Dan Matei este propus vicepremier."La Ministerul de Interne si Ministerul Educatiei expira interimatul si voi transmite catre presedintele Iohannis urmatoarele propuneri: Dan Chirila la Ministerul de Interne, in prezent este secretar de stat, Camelia Gavrila la Educatie si Dan Matei ca vicepremier pe probleme economice", a subliniat Viorica Dancila.Premierul a precizat ca va trimite in aceasta seara cele sase propuneri presedintelui Klaus Iohannis si a afirmat ca spera ca seful statului sa nu blocheze aceasta initiativa."Sper ca acum domnul Iohannis sa nu blocheze orice initiativa. E un demers important, trebuie sa dam dovada de responsabilitate, trebuie sa primeze interesul romanilor si al Romaniei. Trebuie sa actionam astfel incat pensionarii sa-si primeasca pensiile.In aceasta dupa-amiaza voi trimite la Cotroceni cele sase propuneri", a mentionat Dancila.Prin masura luata azi, de a propune membri ALDE pentru ministerele lasate libere, Viorica Dancila scapa de votul in Parlament pentru restructurarea Guvernului. Cu toate ca in sedinta CEx PSD de luni s-a decis aceasta varianta."Am vorbit despre situatia Guvernului la acest moment si am hotarat ca saptamana viitoare sa mergem in Parlament. Nu ne este teama, vom merge sa discutam cu partidele politice astfel incat sa obtinem votul de incredere", a declarat prim-ministrul Dancila, luni, dupa sedinta Se pare insa ca Dancila s-a razgandit din cauza lipsei unei majoritati care sa asigure aprobarea restructurarii.Anterior anuntului facut de Viorica Dancila, liderii din ALDE au transmis ca orice membru care accepta functii din partea social-democratilor va fi exclus din partid.Deputatul ALDE Toma Petcu i-a sfatuit pe colegii din partid sa nu se lase "pacaliti" si sa plece pentru "o functie efemera", pentru ca isi pericliteaza viitorul politic."In momentul cand se accepta o functie, sunt exclusi de drept. Formula corecta, daca imi amintesc cum am formulat noi si cum am aprobat acea decizie a Biroului Politic, este de radiere", a declarat Petcu, citat de Agerpres.Potrivit acestuia, au existat discutii la Guvern cu fosti ministri ai ALDE."Cunosc doar ca au fost doar niste discutii, nu am date exacte, nu am fost prezent acolo ca sa certific, dar sunt informatii multe din presa sau din alte surse ca au fost mai multi colegi de-ai nostri la discutii.Probabil doar in viziunea doamnei Dancila se pastreaza formula pentru ca, in primul rand, trebuie sa ai un protocol al celor doua partide. Protocoalele se aproba de Delegatia Permanenta, cel putin la noi", a mai spus el.Despre acest subiect a vorbit si vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian "Tentativa de a evita un vot in Parlament este un siretlic care nu tine din punct de vedere juridic si nici din punct de vedere politic, pentru ca procedura de investire a unui membru al Guvernului are in vedere o decizie o premierului, o decizie a presedintelui.Nu se pune problema ca structura politica a Guvernului sa se refaca in formula PSD-ALDE. Orice persoana din ALDE care accepta propunerea de a intra in Guvern isi va pierde aceasta calitate", a declarat, miercuri, Varujan Vosganian.