Viorica Dancila a "tinut-o drept, pe linia alba", la Focsani. Videoclipul care s-a viralizat pe internet

Viorica Dancila a participat, sambata, la ceremoniile de 1 Decembrie de la Focsani, alaturi de mai multi ministri, iar in momentul in care a salutat multimea la microfon, publicul a izbucnit instant cu un "Huooo!".Imaginile care s-au viralizat au fost filmate de "Stirile Pro TV" , iar potrivit acestora, premierul merge pe linia dreapta la sugestia comandantului defilarii, care ii arata directia."Tineti drept, pe linia alba, curaj", au subitrat realizatorii viralului.La un moment dat, dupa ce da onorul, premierul merge in directie gresita, dar un ofiter ii spune ca trebuie sa se intoarca. "Doamna Vio, aici se termina faleza, haideti inapoi", au subtitrat cu umor realizatorii filmuletului.