Viorica Dancila ar putea fi chemata sa explice in Parlamentul European ce s-a intamplat la protestul diasporei (Surse)

Propunerea initiala, formulata miercuri, ar fi presupus ca in plenul forului european sa se ia in discutie situatia de la Bucuresti saptamana viitoare, dar in cele din urma s-a mers pe o alta varianta, la inceputul lunii octombriei, potrivit unor surse consultate deIn acest sens, ar putea fi chemat in plenul PE chiar prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, sa dea explicatii, dar asta nu inseamna ca va si merge.Nu ar fi prima data cand Viorica Dancila ar fi invitata in plenul PE, pentru a explica situatia de la Bucuresti.In luna februarie, premierul roman a absentat de la dezbaterea privind modificarile pe care puterea politica de la Bucuresti le adusese legislatiei din justitie. Un episod inedit a fost marcat atunci de prezenta ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care nu a fost lasat sa ia cuvantul, pentru ca regulile nu permiteau acest lucru.La dezbatere fusese invitat premierul tarii, asa cum au anuntat oficialii europeni, insa PSD a sustinut ca si acest lucru a fost o minciuna si o dezinformare.De altfel, prim-ministrul Dancila nu va merge nici macar in Parlamentul de la Bucuresti, pentru a raspunde unor intrebari despre felul in care autoritatile au gestionat interventia la protestul din 10 august.Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, c a solicitarea liberalilor de a o chema la "Ora Guvernului", in Parlament, a fost respinsa in Biroul Permanent pentru ca nu respecta Regulamentul.