Viorica Dancila, campanie de schimbare a imaginii: Inainte, transmiteam mesajele pe care trebuia sa le spun, nu in care credeam

"Am inceput sa fiu eu, am mers dupa anumite deja desenate, dupa anumite mesaje pe care trebuia sa le scot in spatiul public. A fost si teama de a nu-i dezamagi pe cei care au crezut in mine", a spus Viorica Dancila, la TVR.Viorica Dancila incearca, astfel, sa se disocieze de imaginea lui Liviu Drganea, pe care a evitat sa il apere direct sau sa il numeasca, asa cum a facut-o Codrin Stefanescu, "detinut politic"."Era un discurs pe care trebuia sa il am, anumite elemente pe care trebuia sa le transmit. De multe ori daca nu te identifici cu niste mesaje nici nu au credibilitate. Important este prezentul si modul in care ne raportam la viitor. Ce a fost a fost. Poate a fost si vina mea ca am acceptat anumite lucruri. Trebuie sa imi asum si partea mea de vina. Imi dau seama ca trebuie sa ma implic mai mult", a povestit Viorica Dancila.Intrebata de moderator daca a regretat ca a acceptat sa fie premier, Dancila a admis ca ar fi vrut sa fie mai directa si sa coaguleze o echipa."Am regretat la un moment dat pentru ca am avut impresia ca de fapt nu pot sa coagulez in jurul meu oamenii pe care mi i-as fi dorit. Am regretat ca nu am luat atitudine atunci cand trebuia sa o faca. Am regretat faptul ca nu am avut inspiratia sau curajul sa fiu mult mai directa. Am regretat faptul ca nu m-am implicat in partid si sa avem aceasta separare intre Guvern si viata de partid.Am considerat mereu ca un guvern politic trebuie sa fie implicat si in luarea deciziilor politice, in reformele care se fac in partid, in activitatea p timpul campaniei electorale. Nu am reusit destul de mult pentru ca exista aceasta separare intre Guvern si partid, ceea ce nu a fost un lucru foarte bun si poate trebuie sa trag mai multe semnale de alarma", a spus premierul.Premierul Viorica Dancila a anuntat, tot luni, ca va fi candida la functia de presedinte al PSD."Cred ca voi candida. Deocamdata sunt foarte preocupata de organizare", a spus Viorica Dancila, la Marius Tuca Show.Intrebata daca va fi candidat, Dancila a raspuns: "Da, dar eu sper sa mai fie si alti candidati".Congresul PSD va avea loc pe data de 29 iunie.