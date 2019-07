Viorica Dancila: E datoria mea sa duc partidul spre castig. Tur cu tur

Ziare.

"Nu se poate vorbi doar despre primul tur. PSD merge sa castige alegerile prezidentiale(...)In PSD, liderii de organizatii judetene au cerut sa avem candidat de la PSD, s-a dat un vot in acest sens. Solicitarea de a candida a venit din partea liderilor de organizatii", a declarat Dancila, la Digi24.Aceasta a tinut sa explice si cum va castiga: nu pas cu pas, ci tur cu tur.Mai mult, Viorica Dancila sustine ca sta bine in sondaje, aproape de scorul partidului."Nu pot sa spun ca sunt o locomotiva, sper sa devin", a afirmat premierul.Premierul a explicat si cum s-a ajuns sa candieze si ea, si Calin Popescu Tariceanu, dupa ce au promis un singur candidat."Atat Calin Tariceanu, cat si alti lideri din ALDE vor continua guvernarea. Nu cred ca guvernarea e pusa in pericol. Fiecare partid si-a facut primele calcule si fiecare vrea, dupa alegerile europarlamentare, sa isi arate forta.Guvernarea nu este pusa in pericol si coalitia merge mai departe in ceea ce priveste guvernarea.Dupa alegerile europarlamentare, cand rezultatele au dezmagit si PSD si ALDE, fiecare dintre noi vrem sa vedem care e scorul nostru",a explicat Dancila, miercuri seara.