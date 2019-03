Viorica Dancila il acuza pe Iohannis ca pune in pericol indicatorii macro-economici ai tarii

Ziare.

com

"Cred ca e evident pentru toata lumea ca presedintele e interesat doar de campania electorala si face gesturi care pun in pericol imaginea Romaniei. Blocajul la adresa guvernului cred ca a devenit principalul demers al presedintelui. Presedintele contesta la CCR orice. Cred ca a ajuns sa detina recordul in materie. Niciodata nu a abuzat vreun presedinte de aceasta prerogativa ca dl Iohannis", a spus Viorica Dancila, la Antena 3.Aceasta a mai declarat ca parlamentul este cel care trebuie sa puna capat blocajului."Este regretabil faptul ca nu isi intelege rolul constitutional si pune in pericol factorii macro-economici ai tarii. Parlamentul a votat aceste buget care prevede cresteri substantiale pentru educatie sanatate, si investitii. CCR a decis ca e constitutional. Toata lumea stie ca nu exista niciun motiv pentru blocaj. Eu am incredere ca Parlamentul va lua o decizie rapid", a mai spus Dancila.Despre intalnirea cu Frans Timmermans, Dancila a spus doar ca a fost...constructiva."Astazi m-am intalnit cu Frans Timmermans. Am avut un dialog constructiv. Ne vom intalni si la vizita pe care domnia sa o va face in Romania", a declarat Viorica Dancila.Mult mai elaborata a fost versiunea oficialului european.Astfel, prim-vicepresedintele Comisiei Europene a transmis un mesaj fara echivoc dupa intalnirea cu Viorica Dancila: oficialul european si-a exprimat ingrijorarile crescande privind situatia de la Bucuresti."Cei doi au facut schimb de opinii cu privire la problemele legate de MCV, iar prim-vicepresedintele si-a exprimat ingrijorarea crescanda cu privire la starea curenta a lucrurilor si la ultimele evolutii.El a subliniat ca sunt necesare progrese urgente in urmatoarele saptamani in privinta tuturor problemelor ridicate.Impreuna au decis sa stabileasca intalniri intre experti din Romania si din Comisia Europeana in cursul saptamanii viitoare pentru a discuta aceste aspecte", a transmis pentruun purator de cuvant al CE.