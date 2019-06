Viorica Dancila nu stie daca statul paralel exista sau nu: Parerile sunt impartite

Ziare.

Prim-ministrul Romaniei a fost intrebat duminica seara, la Antena 3, daca statul paralel mai exista. Un raspuns clar insa, nu a putut Viorica Dancila sa dea."Parerile sunt impartite. Unii spun ca multe lucruri intamplate au presupus un stat paralel. Eu nu pot sa spun ca exista sau nu, n-am probe", a spus Viorica Dancila.Premierul este consecvent, pentru ca nici in 9 mai nu putea sa spuna daca statul paralel exista, pentru ca fusese plecata prea mult din tara.In luna mai, cand jurnalistii i-au atras atentia ca de trei ani de zile PSD discuta doar despre statul paralel si ca inclusiv ea a fost pe scena mitingului impotriva acestui concept lansat de Liviu Dragnea, Dancila s-a delimitat de actiunile trecute."Eu nu vreau sa fac referire la acest aspect, eu nu am vorbit de statul paralel. Vreau sa luati afirmatia nu ca nu ar exista, nu stiu eu despre acest lucru. Eu, ganditi-va ca am fost noua ani plecata din Romania. Poate sunt oameni care s-au confruntat cu multe situatii", a mai spus Dancila.