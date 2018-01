Viorica Dancila o are ca asistenta pe una dintre femeile acuzate in dosarul lui Dragnea privind angajarile fictive

Ziare.

"Viorica Dancila - este propunerea PSD pentru pozitia de prim-ministru a Romaniei. Viorica Dancila - este euro-parlamentar, sefa grupului PSD in Parlamentul European.este asistenta parlamentara a doamnei Viorica Dancila.este una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman, de catre Liviu Dragnea, fapte pentru care Liviu Dragnea este trimis in judecata", a scris deputatul USR pe Facebook La o simpla cautare pe siteul Parlamentului European , la sectiunease poate gasi profilul Vioricai Dancila, europarlamentar PSD. La sectiuneaapar doua persoanesi Iulian Tudor.Procurorii DNA sustin ca Rodica Milos - director in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman - ar fi falsificat un raport de evaluare personal in cazul unei secretare care muncea in PSD, dar era angajata fictiv la DGASPC.Potrivit DNA, in perioada 29 iulie 2005 - 06 iulie 2006, Rodica Milos si-ar fi incalcat cu stiinta atributiilor de serviciu cand a semnat un raport de evaluare a performantelor profesionale, pentru perioada 01 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, ale Adrianei Botorogeanu, "in conditiile in care cunostea ca acesta contine mentiuni fictive, apreciind activitatea acesteia din urma ca fiind foarte buna. (...) Acest lucru s-a intamplat in conditiile in care inculpata cunostea faptul ca Botorogeanu Adriana, angajat al DGASPC Teleorman nu s-a prezentat la serviciu si nu a respectat prevederile contractului individual de munca si fisele postului", arata DNA.Botorogeanu a fost angajata la DGASPC aproape opt ani, in perioada 20 iulie 2005 - 31 decembrie 2013, dar doar pe hartie pentru ca adevaratul ei loc de munca era la sediul PSD. Ea a lucrat intre 1994 si 2004 la diferite birouri parlamentare, ale unor deputati si senatori de Teleorman, care faceau parte din PSD.Botorogeanu a spus ca a dat concurs la DGASPC si a fost angajata. "Am mers la DGASPC doar prima zi dupa angajare si doar ocazional, insa am inceput sa imi continui activitatea la sediul organizatiei Judetene a PSD Teleorman", a explicat Botorogeanu, potrivit Adevarul . Statul i-a platit acesteia drepturi salariale de 75.593 de lei.Ea a fost angajata pentru o scurta perioada la societatea Tel Drum."Chiar daca sunt o persoana modesta si retrasa, sunt cunoscuta de foarte multi dintre membrii PSD Teleorman, inclusiv de catre persoanele care au detinut de-a lungul timpului functiile de conducere ale partidului", s-a caracterizat chiar Botorogeanu.Inalta Curte de Casatiei si Justitie a audit, marti, mai multi functionari din cadrul DGASPC Teleorman, in dosarul in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu. Liviu Dragnea nu a venit la termenul de astazi, dar a fost reprezentat de avocatul ales Jenica Dumitru, fost sef al Resurselor Umane in cadrul DGASPC Teleorman, a declarat in fata magistratilor ca isi mentine declaratiile de martor pe care le-a dat in acest dosar in fata procurorului DNA. "Este vorba de cele doua colege care", a explicat femeia pe scurt intregul dosar.Pe cele doua secretare din PSD, Adriana Botorogeanu si Anisa-Niculina Stoica, le stia din vedere din 2007. "Isi desfasurau activitatea la sediul PSD. Erau membre acolo, nu stiu ce calitate aveau.", le-a mai spus femeia judecatorilor.Jenica Dumitru a explicat si ca s-a plans de aceasta situatie sefei sale, Floarea Alesu. ". Situatia celor doua o mai discutam in fiecare an, cand faceam organigrama, iar Florea Alesu imi spunea aceleasi lucru, ca nu este treaba mea!", a rememorat Jenica.Fosta sefa a mai spus ca aceasta situatie era de notorietate in institutie, pe langa Alesu ar mai fi stiut despre cele doua secretare si angajatele de la Resurse Umane, sefii de compartimente si conducerea institutiei.", a mai declarat Jenica Dumitru.