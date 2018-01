Viorica Dancila, propusa premier de PSD. Dragnea zice ca vrea sa dreaga relatia cu Comisia Europeana

LIVE TEXT

Este oficial, Viorica Dancila este propunerea de premier a PSD.

leul la un minim istoric

Liviu Dragnea a justificat propunerea prin faptul ca "este o femeie civilizata si neconflictuala", iar acum trebuie imbunatatita relatia Guvernului cu Comisia Europeana, in conditiile in care Dancila este europarlamentar din 2009 si se intelege bine cu oficialii de la Bruxelles.Cat despre reactia ALDE la aceasta propunere, Dragnea a vorbit deja cu liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu, si in orele urmatoare va exista si o sedinta de coalitie.Decizia finala apartine insa presedintelui Iohannis. Olguta Vasilescu l-a avertizat deja pe seful statului ca, daca nu nominalizeaza premierul dorit de PSD, majoritatea din Parlament il poate suspenda.Deocamdata presedintele a facut o scurta declaratie de presa si a anuntat ca i-a acceptat demisia lui Tudose , premier interimar va fi Mihai Fifor, iar miercuri au loc consultari cu partidele in vederea desemnarii viitorului prim-ministru.Viorica Dancila nu va face declaratii publice pana nu este nominalizata de Iohannis.Lista de ministri va fi anuntata dupa o noua sedinta CEx, in care fiecare nume va fi analizat in amanunt.- In aceasta dupa-amiaza va avea loc o sedinta de coalitie si vor fi informati despre propunere si reprezentantii ALDE. "Ne vom intalni cu colegii de la ALDE, fara domnul Tariceanu", a spus Dragnea.- Dragnea sustine ca nu a auzit de consilierul de la Ministerul de Interne care ar fi fost coleg cu politistul-pedofil si se va interesa de subiect.- Fiecare ministru va fi evaluat intr-un nou CEx si se va decide daca continua in Guvern.- Viorica Dancila nu vrea sa tina nicio conferinta de presa decat daca presedintele Iohannis o va nominaliza.- Dragnea s-a aratat deranjat de jurnalistii care i-au atras atentia ca Dancila e din Teleorman: "Ce ar trebui sa facem? Sa plecam din tara toti cei din Teleorman?"- Dragnea nu e de acord cu restructurarea Guvernului pentru ca ar necesita o reorganizare in ministere si nu avem timp de asa ceva.- Liviu Dragnea a venit singur la declaratii:"A fost o procedura noua in CEx, in care au fost mai multe propuneri (...) A fost votata doamna Viorica Dancila, doar cu o abtinere, in rest am votat toti colegii. A fost propusa si doamna Ecaterina Andronescu, care spre final si-a retras candidatura. Am cerut colegilor sa avem un dialog cu doamna Viorica Dancila inainte de a supune la vot aceasta propunere".Dragnea spune ca i-a pus foarte multe intrebari Vioricai Dancila: "A fost o discutie buna, care sper sa aiba o finalitate la presedintele Romaniei".Dragnea i-a spus Vioricai Dancila "sa fie constienta de riscurile la care se expune si de greselile pe care le poate face"."Viorica Dancila", a subliniat seful PSD raspunzand unei intrebari a jurnalistilor.Intrebat ce o recomanda pe Dancila pentru functia de premier, Dragnea a raspuns:. Are o relatie buna cu oficiali din CE. Pentru noi asta reprezinta. Sa nu uitam ca anul viitor vom prelua presedintia Consiliului UE si trebuie sa ne pregatim foarte bine (...) Este foarte apreciata in partid si nu a avut niciodata un conflict cu cineva."Dragnea spune ca acelasi sistem de interogatoriu in partid va fi aplicat pentru fiecare membru al Guvernului, iar Viorica Dancila va avea drept de veto.- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru se declara convins ca Viorica Dancila va reusi sa dea unitate actiunii PSD, la nivel politic si guvernamental: "Este o premiera ca o femeie sa aspire la pozitia de prim-ministru al Romaniei si sa puna punct acestei perioade de patriarhat".- Pentru ca Romania nu are premier dupa demisia lui Tudose, prim-ministrul Japoniei nu s-a dus la Guvern si a fost plimbat in schimb pe la Muzeul Satului, inainte de intrevederea oficiala de diseara cu Klaus Iohannis de la Cotroceni.- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca partidul sau va participa la consultari la Palatul Cotroceni, unde va prezenta si o propunere de prim-ministru, in timp ce "bolsevicii si-au pierdut dreptul politic de a mai propune un nou premier".- Viorica Dancila s-a aflat pe listele cu cei mai importanti donatori pentru PSD, atat in 2014, cat si in 2016. Conform Gandul, Viorica Dancila a sponsorizat PSD in 2014 cu 111.402,50 lei, in timp ce in 2016 a donat partidului 21.100 de lei, conform News.ro. - Peste 20 de organizatii civice ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa desemneze un alt candidat decat propunerea coalitiei PSD-ALDE pentru functia de prim-ministru si doar sub rezerva asumarii publice de catre acesta a respectarii depline a principiilor democratice si ale statului de drept.- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii sustin organizarea de alegeri anticipate, dupa care isi pot asuma guvernarea."Nu mai putem lasa destinul natiunii romane pe mana tribului de Teleorman", a subliniat seful PNL.Orban spune ca pusese pariu inainte de sedinta CEx a PSD ca premierul propus va fi din Teleorman:"Chiar am pus pariu ca va fi din Teleorman. Fie Carmen Dan, fie Viorica Dancila. Dupa cum stiti, Viorica Dancila are radacini puternice in judetul Teleorman. Asta apropo de democratia din PSD. Singura mea intrebare era daca va fi Carmen Dan, eroina debarcarii premierului Tudose, sau doamna Dancila", a declarat Orban. Evenimentul Zilei scria anul trecut ca Viorica Dancila si Carmen Dan stau in acelasi bloc din Videle.- Olguta Vasilescu se bucura ca propunerea PSD este o femeie si crede ca Dancila si-a demonstrat capacitatea de conducere ca sefa a femeilor PSD si ca lider al europarlamentarilor social-democrati.Olguta Vasilescu a intrebat-o pe Dancila daca stie unde sunt K2 si T14 (sedii SRI) si aceasta a raspuns negativ.Ministrul Muncii a precizat ca Serban Nicolae a intrebat-o pe Viorica Dancila daca este de acord sa continue cu Legile Justitiei in Parlament, iar aceasta a raspuns pozitiv.- Dumitru Buzatu, seful PSD Vaslui, sustine ca nu a contat ca Dancila vine din Teleorman.A fost un vot aproape in unanimitate in CEx pentru Dancila, a mai spus Buzatu.Seful PSD Vaslui a adaugat ca nu vede de ce ar refuza presedintele Iohannis aceasta propunere a PSD, pentru ca "nu are nici macar interes electoral"."Nu vad de ce ar refuza presedintele Iohannis. Are o responsabilitate extrema si nu cred ca va fi cel care sa contribuie la perpetuarea unei stari de incertitudine", a spus el."Ne pregatim de o guvernare mai lunga, pana la sfarsitul mandatului", a sustinut Buzatu.- Un alt nume vehiculat ca posibil premier era Mihai Fifor, dar si acesta se pare ca ar fi respins ideea in sedinta CEx de azi.- La PNL are loc Biroul Executiv care va stabili propunerea liberalilor cu care vor merge la consultarile de maine de la Cotroceni.- Digi24 transmite ca cel care a propus-o pe Dancila este Dumitru Buzatu, seful PSD Vaslui.- Criza politica a dus- BNR a cotat azi euro la 4,6599 lei.- Surse citate de Antena3 si Realitatea TV sustin ca Viorica Dancila va fi propunerea PSD pentru functia de premier. Aceasta este europarlamentar din 2009.A absolvit Facultatea Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Hidrocarburi. Are si un master in cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative din Bucuresti.Si, foarte important, Vasilica Viorica Dancila este de origine din Teleorman.- Ecaterina Andronescu ar fi refuzat si ea sa devina premier, potrivit unor surse din PSD citate de Digi24.- Klaus Iohannis a anuntat ca i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose si l-a desemnat pecu partidele pentru desemnarea viitorului prim-ministru.Iata programul consultarilor de miercuri Iohannis si-a exprimat profunda nemultumire si ingrijorare fata de situatia creata de PSD."Este nevoie de un guvern pentru a scurta cat se poate de mult situatia de incertitudine. Vreau sa avem o procedura rapida care va duce la stabilirea unui nou guvern. Aceasta nesiguranta politica nu trebuie sa degenereze in instabilitate politica. Vreau sa previn posibile urmari economice negative ale acestei crize generate iarasi in interiorul PSD", a adaugat presedintele.- Ca urmare a crizei politice declansate de demisia premierului Tudose, leul a scazut puternic. Pe piata interbancara un euro a ajuns 4,66 lei.- Premierul demisionar Tudose este in drum spre Palatul Cotroceni ca sa ii prezinte personal demisia sefului statului. Surse citate de Antena3 si Realitatea TV sustin ca presedintele Iohannis are de gand sa il convinga pe Tudose sa ramana interimar la Guvern, desi prim-ministrul a spus aseara ca nu isi doreste sa asigure interimatul la Palatul Victoria.- Europarlamentarul Viorica Dancila este unul dintre numele vehiculate ca posibil premier, insa aceasta ar fi declarat ca cel mai bine ar fi ca PSD sa propuna o persoana care sa nu vina din Teleorman, cum este cazul ei, sustin surse citate de Digi24.Tot Digi24 transmite ca in sedinta de azi social-democratii vor vota intai un profil de premier si apoi se va discuta despre nume.- "ALDE a luat act de demisia lui Mihai Tudose din functia de prim-ministru, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD.. Insa decizia cu privire la nominalizarea unui nou prim-ministru trebuie sa fie luata in urma unei analize amanuntite, in asa fel incat sa ne asiguram ca programul de guvernare al coalitiei PSD-ALDE va fi pus in aplicare", afirma Daniel Chitoiu, secretarul general al ALDE, citat intr-un comunicat al formatiunii.- Vicepremierul Paul Stanescu a sosit la sediul PSD si nici el nu vrea sa fie premier."Nu imi doresc acest lucru si, daca nu imi doresc, nu o sa se intample", a declarat Stanescu jurnalistilor care l-au intrebat daca ar accepta functia daca il roaga Liviu Dragnea.- Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru Agerpres surse guvernamentale.Tudose s-a dus de dimineata la Palatul Victoria, acolo unde au mai fost fostii ministri Adrian Tutuianu, Sevil Shhaideh si vicepremierul Paul Stanescu.- Presedintele Klaus Iohannis va face o declaratie de presa la ora 12:30, anunta Administratia Prezidentiala.- Lia Olguta Vasilescu a declarat la venirea la sedinta CEx ca nici ea, nici Gabriela Firea nu isi doresc functia de premier."Ca varianta, poate sa fie Serban Nicolae, poate sa fie Mihai Fifor, poate sa fie una dintre doamne, cu exceptia mea si a Gabrielei Firea, care ne-am exprimat foarte clar ca nu ne dorim aceasta functie. (...) Ecaterina Andronescu poate sa fie varianta", a spus Olguta Vasilescu."Eu nu vreau, nu-mi doresc aceasta functie. Nu m-am schimbat de acum 6 luni. Claudiu Manda nu e varianta, nu-si doreste", a adaugat Vasilescu, despre partenerul ei de viata si seful Comisiei SRI."Sper ca aerul foarte tare al Palatului Victoria sa nu mai ia pe nimeni de cap", a adaugat Vasilescu.In opinia ei, ar putea sa mai fie comasari de ministere, dar acest lucru va depinde tot de decizia CEx.- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a dezvaluit ca personajul "veninos" mentionat de Liviu Dragnea este Lucian Pahontu, seful SPP."Personajul veninos este dl Pahontu, despre care a mai vorbit Liviu Dragnea si anul trecut. Se vor lamuri care este rolul dlui Pahontu si al altora dimprejurul lui in politica noastra din Romania si cum e cu mesagerii care sunt trimisi cu promisiuni pentru unii si pentru altii ca ajung ministri si care sunt ordinele pe care le dau.Foarte multi dintre colegii nostri aflati in Guvern si aflati in functii importante sunt loviti de acest tip de mesaj si de mesagerii veniti cu diferite ordine.In Romania sunt o sumedenie de oameni care detin functii importante si folosesc acele institutii, subordonatii si banii de la buget pentru acele institutii in interes propriu sau al unui grup pe care noi l-am numit statul paralel. Dl Pahontu este unul dintre capii celor care conduc. Mesagerii sunt sub dl Pahontu. Dl Pahontu, cum spune dl Dragnea, este un sforar principal, care decide", a spus Codrin Stefanescu, la Digi FM.- Surse citate de Digi24 sustin ca Klaus Iohannis nu l-ar accepta ca premier interimar pe Paul Stanescu (vicepremier), ci pe Mihai Fifor (ministrul Apararii inca in functie)