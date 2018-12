Viorica Dancila si Carmen Dan au fost huiduite, in absenta, la parada de la Timisoara

Ziare.

Desi temperaturile au fost extrem de scazute, peste 15.000 de persoane de toate varstele au mers pe B-dul Take Ionescu din Timisoara pentru a urmari parada militara. Oamenii au tinut in maini steaguri tricolore si au cantat imnul national, inainte de inceperea ceremoniei, pe muzica fanfarei militare.Inainte de parada, a avut loc o slujba religioasa, iar apoi au luat cuvantul reprezentanti ai autoritatilor locale si judetene. Prefectul judetului Timis, Eva Andreas, a citit mesajul premierului Viorica Dancila cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar mai multi timisoreni prezenti la eveniment au inceput sa huiduie. Acelasi lucru s-a intamplat si in momentul in care a fost citit mesajul ministrului de Interne, Carmen Dan.Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a luat cuvantul pentru a preciza ca "traim clipe speciale, aniversam 100 de ani de la momentul de gratie al istoriei, Marea noastra Unire, infaptuita la 1 Decembrie 1918. Din pacate, Banatul a putut fi administrat in cadrul Romaniei Mari abia incepand cu 3 august 1919. Deci, noi vom avea de sarbatorit si un Centenar al nostru la anul".De asemenea, presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a afirmat ca "Marea Unire a fost si ramane pagina cea mai frumoasa a istoriei romanesti. Lansez astazi, la ceas aniversar, un apel general la solidaritate, reconciliere si colaborare. Atat in sfera politica, dar si intre cetateni, Centenarul inseamna unire, si nu dezbinare, haideti sa fim din nou uniti in interesul Romaniei. Aceasta este cred eu cel mai potrivit mod prin care sa cinstim istoria, tara, trecutul si viitorul. Sunt mandru ca sunt roman si imi doresc pentru tara mea unitate si prosperitate".Apoi a urmat parada militara, pe muzica de fanfara. Astfel, pe B-dul Take Ionescu din Timisoara a avut loc defilarea detasamentelor si a tehnicii Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, Penitenciarului Timisoara si a Directiei Politiei Locale a Municipiului Timisoara. Spre bucuria celor prezenti, pe langa TAB-uri, echipaje ale politiei, caini sau masini de interventie ale pompierilor, timisorenii prezenti la parada au putut urmari si doua elicoptere, care au survolat locul in care a avut loc evenimentul.De asemenea, pentru a marca Centenarul Marii Uniri de la 1918, Societatea de Transport Public Timisoara a organizat o parada a tramvaielor de epoca, aflate in patrimoniul institutiei. In centrul atentiei s-au aflat un tramvai tras de cai, un tramvai istoric si unul turistic.