Zeci de sesizari la Protectia Copilului Arges dupa defilarile si tumbele facute pentru Dancila

Directorul DGASPC Arges, Adrian Macovei, a declarat vineri pentru News.ro ca cei care au depus sesizarile solicita autoritatilor sa verifice daca exista acordul parintilor pentru participarea copiilor la manifestarea organizata de catre autoritatile locale, dar si daca a fost pusa in pericol integritatea unei fetite un varsta de trei ani si sapte luni care a fost filmata in timp ce se straduieste sa execute un element de gimnastica ritmica in fata tribunei oficiale, in cele din urma copila fiind ajutata de un adult sa execute elementul sportiv."Din discutiile cu antrenoarea rezulta ca parintii fetitei isi dadusera acordul cu privire la participarea copilului la acea manifestare. Totodata, am luat legatura cu Federatia romana de Gimnastica ritmica pentru a nu se comunica daca dificultatea elementului a pus in dificultate integritatea copilului", a afirmat directorul DGASPC Arges.Adrian Macovei a precizat ca institutia pe care o conduce a solicitat de asemenea date de la organizatorul evenimentului, Primaria municipiul Pitesti, dar si la Inspectoratul scolar judetean Arges cu privire la conditiile in care copiii au participat la deschiderea Simfoniei lalelelor.Potrivit unor surse din administratia locala, zeci de sesizari au fost depuse si la inspectoratul scolar judetean Arges si la inspectoratul de politie judetean Arges, reclamand implicarea copiilor la o manifestare la care au fost invitati politicieni. Sursele citate au precizat ca in majoritatea cazurilor reclamatiile au acelasi continut, dar sunt semnate de catre persoane diferite.