Bataia de joc de la Ministerul Educatiei si minciunile lui Dancila: Cum a omorat guvernul proiectul celor 250 de lei pentru rechizite

Dancila, de la pareri de rau la "parintii au spus ca n-au nevoie de bani de la stat"

Cine plateste? Nimeni!

Ziare.

com

Apoi ar mai fi de analizat si calitatea celor care au fost ministri, dar si fondurile alocate doar pentru a fi mai apoi taiate. Promisiunea nu costa nimic, doar hartia si salariile celor care o mazgalesc. Asta a fost strategia guvernelor PSD-ALDE de la inceput:Unul dintre programele care a suferit aceasta soarta a fost "Merg la scoala" prin care erau alocati 250 de lei sub forma de vouchere pentru fiecare elev din ciclurile primar, gimnazial, profesional si liceal.El a fost inclus inca de la inceput in bugetul pe 2019, aprobat ulterior in Parlament, fiind folosit in toate declaratiile oficialilor din PSD si ALDE pentru a se lauda ca au marit bugetul educatiei cu 47% fata de anul precedent.La sfarsitul lunii iulie, proiectul de hotarare era pus in dezbatere publica de Ministerul Educatiei. Programul prevedea ca fiecare elev din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional de stat sa primeasca 250 de lei in 5 vouchere a cate 50 de lei.Parintii puteau cumpara cu ele "echipament sportiv, carte scolara (manuale scolare, auxiliare didactice, literatura obligatorie prevazuta in bibliografia programelor scolare, atlase, dictionare) si rechizite, in anul scolar 2019-2020". Era interzis sa le vanda sau sa cumpere altceva si nici nu se putea primi rest la aceste vouchere.Insa, dupa doar o saptamana, proiectul a fost retras de pe site-ul institutiei fara niciun fel de explicatie si fara sa fie anuntat public.Cam in aceeasi zi era demisa din fruntea Ministerului si Ecaterina Andronescu , iar peste alte 10 zile Viorica Dancila avea sa anunte, din fruntea Guvernului, ca la rectificarea bugetara taie de la Educatie un miliard de lei."Reducerea de aproximativ 1 miliard de lei a bugetului Ministerului Educatiei se refera in principal la programul 'Merg la scoala', care din pacate nu a fost pregatit pentru a putea fi finantat si implementat pana la sfarsitul acestui an. De asemenea, sunt reanalizate cheltuielile de personal, care au fost supraestimate initial", a explicat atunci Viorica Dancila Cateva zile mai tarziu avea sa isi schimbe radical declaratiile. Aflata intr-o vizita la Iasi, ea a fost intrebata de ce a ucis in fasa acest program, iar sefa PSD a spus ca a facut-o dupa ce a discutat cu cativa parinti care i-au spus ca au bani si nu au nevoie de la Guvern."Se dau in continuare rechizite, dar trebuie sa dam poate mult mai multe pentru cei care au intr-adevar nevoie de ele. Nu trebuie sa le dam tuturor, ci copiilor din familiile defavorizate, iar acest lucru a fost solicitat si de parinti. Am discutat cu multi parinti care au spus 'noi avem posibilitati, degeaba ne dati noua rechizitele, mai bine sa le dam familiilor care au intr-adevar nevoie, mai bine sa ajutam copiii din familiile defavorizate'", a sustinut Dancila.Am vrut sa stim cum s-a putut ajunge in aceasta situatie, ca, dupa ce li s-a promis tot anul, parintii sa afle cu o luna inainte de startul anului scolar ca nu se pot baza pe stat pentru a asigura dreptul la "educatia gratuita" a copiilor, garantat, de altfel, prin Constitutie.Cine era responsabil de implementarea programului, cine nu si-a facut treaba si cum a fost sanctionat pentru asta? Daca premierul a spus "din pacate", inseamna asta ca el va fi pana la urma implementat? In ce stadiu e si cand va demara? Si, pana la urma, sunt adevarate informatiile aparute "pe surse" ca Ministerul Finantelor a cerut retragerea proiectului pentru ca nu existau bani sa fie implementat?La toate aceste intrebari am solicitat, oficial, raspuns de la Ministerul Educatiei pe 13 august. Au urmat 3 luni demne de Caragiale, cu scrisori pierdute, cereri de pasuire peste termenul legal pentru a fi obtinute toate aprobarile pe raspunsuri, pana cand a venit ziua cea mare si am putut citit frazaDoar ca, in loc de raspunsuri la intrebarile punctuale adresate am primit un rezumat al unui comunicat remis de Minister in 7 august , cand a vrut sa combata criticile din spatiul public cu privire la proiectul de rectificare bugetara si taierea aferenta. In documentul respectiv erau trecute in revista proiectele care nu vor vedea lumina zilei, cu accent insa pe cele care inca sunt in derulare si mai ales pe faptul ca, si fara miliardul de lei, tot a crescut bugetul pentru Educatie fata de 2018 cu 42,4%.Singurul lucru "nou" pe care Ministerul Educatiei il spune dupa 3 luni este ca, avand in vedere ca nu mai sunt alocati bani pentru el, proiectul nici nu a mai continuat parcursul de avizare si astfel e, practic, mort, ingropat si cu sanse total necunoscute de inviere.Iata ca am plecat la drum cu niste intrebari simple si am primit raspunsuri deloc incurajatoare la unele mult mai complexe.La stat, daca cineva lasa fara 250 de lei aproape 2.500.000 de copii este platit in continuare fara nicio problema din banii publici?Deciziile Guvernului sunt luate dupa ce premierul discuta cu o mana de "oameni cu posibilitati"?Ce intelege Biroul de Comunicare prin "ne desfasuram activitatea bazandu-ne pe urmatoarele valori: adevar, transparenta, respect, promptitudine, obiectivitate", lucruri ce stau scrise pe site-ul institutiei