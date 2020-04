Bine le-a zis domnul Iohannis: "Jo napot kivanok, PSD!"

De unde atata curaj la ne-conflictuala Vasilica-Viorica

Mai bine nataflet, decat tradator

Cum poti sa nu fii informat, cand in jurul tau misuna doar cei angajati sa te informeze

Vorba zicalei: timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim

N-as subsestima-o pe doamna Viorica intr-un moment cand a avut curajul sa-l atace chiar pe pesedistul-sef, dupa ce acesta a fost capabil sa promoveze tacit o lege care - daca el ar fi supus-o dezbaterii, asa cum cere legea - n-ar fi fost in niciun caz votata.In opinia mea, nu este felul domniei sale sa atace cu indrazneala si frontal, decat numai daca stie precis ca-i tine scutul cineva de nadejde, pentru ca nu cumva sa iasa cu zgarieturi dupa o lupta dreapta, corp-la-corp.Dar principalul scut al domniei sale tocmai spala non stop masinile de la parnaie, muschetarii Orlando si Fifor nu mai sunt nici ei la indemana sa-i tina scutul, asa ca a ajuns sa-si ia singura soarta in mana si sa atace pe cont propriu:N-as privi nepasator la reaparitia brusca a Vioricai in peisaj. Din punctul meu de vedere, fosta europarlamentara de Videle este turnesolul pesedeului si al liderului sau. Atacand liderul direct si fara teama, deduc ca a consultat respectivul turnesol, iar acesta s-a inrosit, dandu-i de inteles ca partidul este pe drojdie, iar liderul aproape sigur pe duca.Chiar daca, asa cum stim cu totii, nimeni n-o poate banui pe Viorica Dancila ca ar da-o intelepciunea afara din casa, nu-i de inchipuit ca i-ar lipsi flerul, acel al saselea simt care te invata pe langa cine trebuie sa te guduri in viata ca sa ajungi rapid de la Videle la Bruxelles si la cine te poti burzului in voie, atunci cond observi ca i s-a tocit iataganul.Daca doamna Viorica a ajuns sa-si puna mana in sold, cerand demisia sefului, deduc ca a simtit un murmur in partid, ca altii sunt si mai nemultumiti de prestatia acestuia, iar paharul s-a umplut.Mai protocolar si mai pe intelesul tuturor,Unora nu le-a fost pe plac exprimarea, dar ii asigur ca asta in romaneste nu inseamna, ci este exact ce rostim atunci cand ne uram unii altora "sa aveti o zi frumoasa, PSD". Nu m-ar supara nici daca as fi fost in locul UDMR, nici in locul PSD.N-as vrea sa intru in prea multe detalii, dar cred ca doamna Vasilica astepta oricum momentul potrivit ca sa-i plateasca polita celui care a convins-o dintr-o miscare sa-i cedeze scaunul de la sefia partidului, tocmai cand credea ca n-o poate clinti nimeni de acolo si dupa ce apucase, chiar in respectiva seara, sa declare la televiziune ca nu demisioneaza in ruptul capului.Am ajuns sa descopar o oarecare gandire logica in cuvintele fostei sefe de guvern, cand o aud cum afirma caCorect. Totusi, oricat as lauda flerul coanei Vasilica, nu sunt tentat sa-l acuz pe domnul Ciolacu ca-si vinde tara in vremuri grele si complicate. E prea mult. Am si eu flerul meu, care imi sopteste ca un domn de talia si maniera lui Ciolacu merita sa-l socotesti mai curand nataflet decat tradator.Asta imi aduce aminte si de logica superba a printesei Bolkonsky din romanul lui Lev Tolstoi "Razboi si Pace", care s-a exprimat atat de brutal la adresa unui general rus acuzat de tradare:Decat sa mi-l imaginez pe domnul Ciolacu ca tradeaza, vanzandu-si tara, mai curand as miza pe prima varianta, aceea ca nu si-a facut treaba.El insusi a apucat sa declare in primul moment, cand se declansase scandalul, ca n-a stiut despre un asemenea proiect in agenda Camerelor si ca pur si simplu nu i s-a adus la cunostinta.Cine trebuia sa-i aduca la cunostinta o asemenea problema care s-ar putea sa atenteze la unitatea si integritatea statului national? Portarul? Seful de protocol? Domnisoara care ii aduce cafelele in pauzele dintre sedinte?Domnul Ciolacu este platit regeste din banii publici la sefia Camerei Deputatilor, nu ca sa afle doar ce i se aduce la cunostinta, ci ca sa stie totul. Pentru asta, are la dispozitie laptopuri performante, ca si alti parlamentari, pentru asta misuna in jurul domnului Ciolacu tot felul de functionari ai Camerei, ii stau la dispozitie o droaie de consilieri, platiti si ei princiar, anume ca sa nu ramana neinformat al treilea om in stat.Iar presedintele Camerei nu aflase despre o stire care fusese publicata inca din martie in ziare si pe care de atunci o stiu toti telespectatorii, in afara de dansul intrucat asa s-a organizat, ca sa nu afle decat daca-l avertizeaza un consilier, un functionar sau vreo domnisoara din cele puse sa fiarba cafele, cum spuneam.Asa ca doamna Dancila are dreptate: seful Camerei ori este atat de tantalau incat nu-si da seama ca promovarea tacita este o rusine pentru partidul majoritar, ori a ajuns atat de josnic incat a tocmit aprobarea tacita cu cineva care dadea la schimb voturi in Parlament.Regret ca, in acest tumult, a aparut la mijloc UDMR, un partid care, in principiu, n-are alta vina decat aceea ca a propus o lege asa cum l-a taiat capul ajungand ca acea lege sa fie chiar aprobata tacit in prima Camera sesizata a institutiei.Zic ca regret, pentru ca, in ciuda celor propuse pe care le consider inacceptabile si in dezacord cu Constitutia, sub aspect formal a procedat totusi corect. Nu era de datoria UDMR sa nu fi propus ceea ce avea de gand sa propuna, ci era de datoria Parlamentului, respectiv a Camerei, respectiv a lui Ciolacu, sa convoace dezbaterea, sa supuna la vot si sa se conformeze rezultatului.N-as imputa UDMR ca a dorit ceea ce nu se poate, ci ii reprosez PSD si respectiv lui Ciolacu ca nu si-au facut datoria. Ba, mai mult, nici macar n-au reactionat cand au fost atentionati asupra riscului aprobarii tacite de deputatul PMP Marius Pascan, in ziua de 12 martie.La una ca asta, in locul celor de la PSD si in primul rand al lui Ciolacu, as fi sarit ca ars. Da' de unde? Presedintele Camerei Deputatilor era ocupat atunci cu criticarea masurilor antivirus intreprinse de Guvern si cu orice l-ar fi ajutat sa gaseasca noduri in papura liberalilor ca sa aiba tinte pentru numeroasele sale sageti otravite.Si - fara indoiala - isi inchipuia ca astfel isi justifica cu varf si indesat incasarea indemnizatiei de vis pe care o primeste de la stat, plus o pensie suplimentara care va veni automat cand isi va fi terminat mandatele.Nu sunt tentat sa arat cu degetul spre UDMR. Nu i se poate imputa nimanui ca a facut o propunere, oricat de incomoda si chiar de imposibia ar fi ea. Era obligatia Parlamentului s-o supuna dezbaterilor si n-a facut-o decat intr-un tarziu, dupa ce s-a iscat un scandal inutil, nu era obligatia UDMR sa nu propuna.Daca Marcel Ciolacu si-ar fi facut datoria sa de sef al Camerei si daca proiectul ar fi fost dezbatut la timpul sau (eventual online), nu s-ar fi iscat niciun scandal, domnul Ciolacu nu s-ar fi facut de bacanie sa-l afle toata Europa, si nici macar omologii sai de la Budapesta n-ar fi avut ce sa conteste, atata timp cat o procedura parlamentara s-ar fi derulat normal.Scandalul insa a pornit de la faptul ca liderii majoritari au hotarat respingerea proiectului de lege abia dupa ce acesta fusese aprobat tacit in prima Camera sesizata.Revin la nesteptata reactie a doamnei Dancila si la turnesolul pe care l-a simtit domnia sa inrosindu-se, ceea ce imi dovedeste inca o data ca la PSD s-a umplut paharul si s-a revarsat prea-plinul. Vasilica-Viorica a sesizat corect momentul: Ciolacu trebuie sa plece urgent.Numai ca asta nu schimba nimic. Observ ca, daca pleaca Ciolacu, va veni in loc un alt Ciolac, instalat de aceeasi majoritate care l-a inscaunat si pe acesta in locul lui Dragnea sau pe Dragnea in locul lui Zgonea, sau pe Zgonea in locul nu mai stiu cui.In opinia mea, nu ne trebuie alt Ciolacu, alta Viorica sau alt Dragnea. Ne trebuie alta majoritate. Pentru asta, insa, ne trebuie alt Parlament. Suntem in asteptare.