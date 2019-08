Ce carte joaca Dancila pentru Cotroceni si cine va deconta la prezidentiale factura "Caracal" Interviu

Care e miza alegerilor prezidentiale din noiembrie, asa cum arata lucrurile acum, cu un tur doi disputat intre Klaus Iohannis si Dan Barna?

De regula, participarea la vot, la scrutinul prezidential, era mai mare decat la alte alegeri si pentru ca alegerea era in paradigma aceasta a raului mai mic versus raul cel mare. Un tur doi Iohannis/Barna ne scoate din aceata cultura. Cum va arata atunci interesul pentru Cotroceni?

E pentru prima data in istoria postdecembrista cand PSD nu are un candidat pentru turul doi. Viorica Dancila nu e nici macar prima sub linie, potrivit ultimelor sondaje, ci e devansata pana si de Tariceanu. Nu a putut PSD sa identifice un candidat sau e o alta explicatie?

Si totusi, dintre toti candidatii, cea care e in campanie e Viorica Dancila, care pare schimbata fata de epoca Dragnea sau asa vrea sa fie perceputa. E o miza personala a doamnei Dancila in joc? Ce ar putea obtine? Cine joaca cu Viorica Dancila in aceste alegeri?

Asul Aliantei 2020 USR PLUS este acela al tandemului Barna/ Ciolos, asadar promisiunea guvernarii. Cat de valida este insa aceasta propunere a tandemului?

Suntem la nici o luna de la atrocitatile de la Caracal, care au scos la suprafata, asa cum s-a intamplat si dupa Giulesti, Apuseni si Colectiv, o serie de anomalii ale institutiilor statului. Cine va deconta politic? Primele alegeri sunt prezidentialele.

L-am intrebat pecum arata scena prezidentialelor, cu un tandem Barna/Ciolos anuntat de Alianta USR PLUS si un prim-ministru PSD aflat intr-o vrie electorala, desi, in sondaje, nu e cotat cu sansa de a intra in turul al doilea.Mai avem pana la alegeri, doar la mijlocul lui octombrie vom sti ce candidat va intra in turul doi cu Klaus Iohannis.Miza prezidentialelor este oprirea procesului de degradare a Romaniei din cauza coruptiei si incompetentei guvernarii PSD-ALDE.Este o involutie generalizata in toata administratia centrala, in toate institutiile pesedizate, unde standardele au cazut la nivelul celor de dinaintea aderarii. Sunt la limita de jos a functionarii sisteme publice intregi, educatia, sanatatea, ordinea publica. Este nevoie de autoritate pentru a schimba aceste sisteme, autoritate pe care aceasta guvernare nu o mai are. Este nevoie de un restart cu un nou concept, european. Si nu e o chestiune doar de bani, dovada ca in sanatate salariile au crescut mult si disfunctiile se mentin, medicii mor din cauza epuizarii.E nevoie de un nou concept, european, pentru tot ce inseama sistem public, insotit de o redistribuire masiva de resurse financiare si de alte reguli care sa guverneze activitatea tuturor celor care lucreaza la stat. Este nevoie de cu totul alte standarde de eficienta. Lucrurile trebuie puse in ordine foarte rapid, ca plecarile din tara sa se opreasca.Interesul oamenilor se va indrepta spre cel care va avea solutii credibile. Va conta implicit cunoasterea disfunctiilor majore cu care se confrunta Romania. Nu doar analitic, ci mai ales prin prisma capacitatii de a le prezenta pe intelesul celor multi.Coruptia si incompetenta sunt foarte bine intelese la firul ierbii daca sunt ilustrate adecvat. Si va mai conta experienta demonstrata.La cat de grave sunt lucrurile, nimeni nu risca sa dea Romania cuiva fara experienta, cat de bine intentionat ar fi.Are o carte de jucat si nu e in cea mai nefericita situatie, pentru dumneaei. Este prim-ministru si presedinte de partid, iar hartuitorul, abuzatorul, dupa cum am aflat, este la inchisoare.Asadar, teoretic, are resurse sa intre in turul doi.PSD a involuat intr-un asemenea hal incat nu mai au oameni. Au rotit tot ce au putut in guvernele Grindeanu, Tudose, Dancila. Daca nu-ti pui oamenii buni in guvern, unde Dumnezeu sa-i pui? Asta a mai ramas din PSD.Dar, cu toate acestea, doamna Dancila are totusi dreptate cu un lucru important. Nu poate un partid de 4% ca ALDE sa impuna candidatul unui partid de 23%. Pentru ca intre un partid de lider care scoate 4% si un partid de structura care scoate 23%, intotdeauna este mai valoroasa structura care-ti garanteaza un prag minimal fata de liderul care nu-ti mai poate garanta nimic.Doamna Dancila cred ca stie ca nu va castiga, dar asta nu inseamna ca nu are un calcul in spate. Doamna Dancila a pus pe primul loc supravietuirea propriului partid in loc sa aleaga supravietuirea ALDE.Si ALDE si PRORomania se hraneau in mare parte din PSD.Fiecare are dreptul sa scoata in fata ce considera ca il ajuta in campanie. Eu ma indoiesc profund ca tandemul este asul Aliantei. In general la alegeri este important sa te detasezi de ce iti place, sa fii critic cu tine insuti, pentru ca din interior niciodata nu vezi clar. Eu cred ca ideea de noutate este mai degraba asul la care faceti referire. Inca tine, nu stiu pentru cat timp.Nu un tandem, care, oricum este o idee mult supraevaluata si care a dat rezultate clare intr-un singur moment: alegerile din 2004, insa intr-un context radical diferit. Tandemul pare a fi mai degraba rezultatul unor presiuni interne, decat un instrument eficient de strategie electorala.Putin spus "anomalii". Disfunctii majore cauzatoare de moarte mai degraba. Politic, ele vor fi decontate de coalitia de guvernare, preponderent de PSD. Oamenii sunt mai intelepti decat credem noi.Nici controversele din justitie, nici incompetenta guvernarii, nici atacul la justitie de la ordonanta 13 incoace nu fac parte din ceea ce s-ar putea numi factura lui Klaus Iohannis.Multe lucruri vin din trecut, altele sunt de data recenta din cauza deturnarii votului popular. Oamenii stiu bine de ce au votat PSD si ce au primit. La nivelul strazii, orice om, chiar si cu patru clase, va va spune ca PSD egal hotie. Nu poate fi vina presedintelui Iohannis ca Dragnea si trei prim-ministri PSD si-au batut joc de votul din 2016.Votul la alegerile prezidentiale va veni cu un mandat puternic ca presedintele sa puna lucrurile la punct intr-un mod foarte ferm. Si va trebui sa devina un jucator foarte dur ca lucrurile sa fie puse in ordine, in sensul unei eficiente demne de Uniunea Europeana, nu de Romania anilor '90.