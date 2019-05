Dancila a fugit in zadar de protestatari la Cluj. Tot au huiduit-o si au aruncat inspre ea cu hartie igienica (Video)

UPDATE 14:10

"Sa ii uram premierului bun venit!"

Miting PSD la Iasi

La Cluj insa premierul a fost asteptat de numerosi protestatari, care s-au adunat la Casa de Cultura, unde Dancila ar fi trebuit sa ajunga in jurul orelor 13:00.Oamenii au scandat "Viorica nici nu stii cat de incompententa poti sa fii" sau "Ne e sila cu Dancila!".- Surse politice au declarat pentru Mediafax ca organizatorii intalnirii au schimbat locul acesteia de teama huiduielilor, astfel ca premierul Dancila si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, au ajuns la noul loc de desfasurare.- Jandarmii clujeni au intervenit blocand accesul in curtea Institutului de Oncologie din Cluj-Napoca, unde Viorica Dancila a intrat pe o usa laterala, iar peste 100 de protestatari au fugit in directia intrarii respective, transmite Mediafax.Apoi, cand au aflat ca premierul a ajuns in spital pe o cale de acces laterala, protestatarii au fugit in directia acesteia, strigand "Demisia", "Jos Guvernul", "Noi nu vrem sa condusi de hoti" si "Ne e sila de Dancila".Mai mult, unul dintre protestatari a aruncat in directia premierului cu un sul de hartie igienica, iar jandarmii au intervenit si au blocat accesul in curte.De asemenea, la intrarea din fata a Institutului Oncologic Cluj-Napoca, jandarmii au incercat sa confiste un banner de la un protestatar, insa s-a produs o busculada, iar persoanele prezente au huiduit si au scandat "Jandarmeria apara hotia", sarind in apararea acestuia. Pana la urma, jandarmii i-au lasat bannerul proprietarului.Protestatarii s-au impartit in doua grupuri pentru a supraveghea toate iesirile din curtea institutului, iar o asistenta a afisat la un geam un banner cu mesajul "Conditii decente de munca, locuri de munca".Clujenii au fost chemati la protest inca de miercuri seara, printr-un eveniment creat pe Facebook de "Umbrela Anticoruptie Cluj"."@Cluj-Napoca,Premierul Dancila vine maine la Cluj, de ziua Europei!In mod traditional, comitet de primire asa calduros cum are orasul nostru pentru astfel de oaspeti, mai rar intalnesti.Va invitam sa ii uram premierului,, Bun venit!", maine de la 12.45 in fata Casei de Cultura a studentilor unde, conform mass-media, aceasta va ajunge de la ora 13.00.Ii salutam pe ieseni si maine le vom arata impreuna cum se conduc asemenea,, personalitati" catre iesirea din orasele noastre!Infractorii si cei care ii sustin nu au ce cauta la Cluj!", au scris organizatorii PSD organizeaza astazi un mare miting la Iasi, la care sunt asteptati peste 40.000 de membri si simpatizanti. Liviu Dragnea va fi si el prezent.Mitingul va avea loc, in ciuda apelurilor Opozitiei si ale unor organizatii neguvernamentale ca acesta sa fie anulat, avand in vedere ca 9 mai este Ziua Europei, iar la Sibiu are loc summit-ul informal al Consiliului European.Evenimentul va avea loc in Piata Unirii, intreaga zona centrala a orasului urmand a fi blocata. Se estimeaza ca in Iasi vor veni cateva sute de autocare din toate judetele Moldovei.