Dancila anunta ca PSD nu va vota Guvernul Orban si il convoaca pe Iohannis la o confruntare unu la unu

LIVE TEXT

Ziare.

com

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat oficial desemnarea lui Ludovic Orban pentru a forma viitorul guvern. Orban are acum 10 zile pentru a merge in Parlament sa primeasca votul de incredere asupra programului si a intregii liste a Guvernului.Dancila a anuntat ca parlamentarii PSD vor absenta de la sedinta de investire, sarcina asigurarii cvorumului si voturilor cazand in sarcina liderilor politici care au dat jos Guvernul PSD. In ce-l priveste pe Iohannis, Dancila a spus ca acesta face doar jocuri politice pentru avantaje in campania pentru Cotroceni si l-a somat public sa participe la o confruntare electorala unu la unu cu ea.- Viorica Dancila incepe declaratia de presa:- Buna seara!- Am vazut declaratiile presedintelui Iohannis si propunerea de premier. Vedem un singur lucru din partea presedintelui: ca propunerea de premier e unul dintre cei mai vocali promotori ai masurilor de austeritate.- In rest acelasi mare nimic: niciun program de guvernare, nicio echipa guvernamentala si, aparent, nici macar o majoritate.- Se intampla ce am spus: acesti oameni stiu doar sa distruga. Nu au pus nimic in loc, nu au nicio viziune.- Partidele care au votat motiunea au toata raspunderea pentru formarea noului Executiv, altfel inseamna ca si-au batut joc de romani si de viitorul tarii.- Nu vom gira aruncarea Romaniei in nesiguranta si in saracie din cauza unor oportunisti.- Iohannis are o maxima eficienta in a face rau Romaniei. S-a dovedit foarte eficient in a coaliza partidele in a da jos Guvernul. Il asteptam sa faca dovada de aceeasi eficienta si la votul pentru Guvernul sau.- Pentru daramarea acestui guvern fara a exista o solutie de inlocuire- Asteptam partidele care au votat caderea guvernului sa isi asume responsabilitatea guvernarii. Sa vina cu programul, cu viziunea si cu bugetul.- Cum 7 barbati au facut efortul de a darama acest guvern ma astept ca aceiasi 7 barbati sa creeze majoritatea pentru trecerea noului guvern.- In eventualitatea trecerii Guvernului va asigur ca PSD nu se va opune niciunei masuri in beneficiul romanilor.- Imi inchei mandatul putand sa ma uit in ochii fiecarui roman stiind ca nu am luat nicio masura impotriva lui.- Voi sanctiona aspru orice decizie luata impotriva oamenilor si ma voi opune cu toate fortele oricarui abuz si nedreptati.- Transmit sincere condoleante familiei Tamarei Buciuceanu Botez, m-a intristat vestea plecarii dintre noi a marii actrite. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!- Va multumesc (nu ia intrebari de la jurnalisti).- Prima reactie de la PSD dupa discursurile sustinute de Klaus Iohannis si Ludovic Orban de la Cotroceni a venit de la Marcel Ciolacu. El a insistat insa ca prezinta doar opinia deputatilor social-democrati, nefiind clar daca pozitia prezentata de Dancila va fi sau nu diferita."Urmeaza ca premierul desemnat, in cel mai scurt timp, sa vina in fata Parlamentului pentru investitutra. O sa convocam Birourile Permanente Reunite si vom face calendarul. Noi am avut la Camera Deputatilor si un vot cu colegii din Camera Deputatilor, este si o decizie discutata in CEx (fara a fi insa votat, n.red.): Sub nicio forma PSD nu voteaza un guvern al actualei puteri", a insistat Ciolacu.Intrebat daca social-democratii vor asigura cvorumul, acesta a raspuns: "In orice democratie, oriunde in lumea asta, majoritatea asigura cvorum. In cazul in care majoritatea actuala formata din cele 5 partide asigura cvorumul, vom participa si noi. Daca nu va exista cvorum, inseamna ca nu exista majoritate. Cvorumul e dat de acelasi numar de 233 de parlamentari care au trecut si motiunea de cenzura, minim".Intrebat ce va face PSD cand PNL va veni si a doua oara cu aceeasi formula de Guvern, asa cum liberalii deja au anuntat, Ciolacu a evitat un raspuns direct, declarandu-se convins ca nu se va ajunge oricum la dizolvarea Parlamentului si alegeri anticipate."Eu va spun ce va face PSD in acest moment. PSD nu voteaza un guvern PNL. Dansii au majoritate, au demonstrata-o la motiunea de cenzura, asteptam sa o demonstreze si la investitura. In acest moment Romania e condusa de Iohannis si PNL, avand prin Orban si premierul desemnat. Eu spun ca ei se vor uni si, la fel cum au dat jos Guvernul PSD pana nu demult ALDE, vor avea si majoritate sa treaca acest guvern", a conchis Ciolacu.