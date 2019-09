Dancila anunta ca va face o noua propunere de comisar si ironizeaza invitatia lui Iohannis la consultari

LIVE TEXT

Mai mult, premierul Romaniei sustine ca decizia europarlamentarilor din Comisia JURI a fost nedreapta fata de Rovana Plumb, pentru ca in Romania ea nu se face vinovata de conflict de interese si, sustine Dancila, nici legislatia la nivel european, dupa care au judecat cei din Comisia JURI, nu ar fi clara la acest capitol, lasand astfel loc unor jocuri politice.Cat despre consultarile la care a invitat-o Klaus Iohannis, Dancila l-a anuntat sfidator pe seful statului ca se va duce "de indata", asa cum si el tot "de indata" a desemnat ministri interimari, asa cum il obliga decizia CCR.Dancila a tinut sa raspunda si celor care au spus ca niciun reprezentant la nivel inalt nu a dorit sa se intalneasca cu ea in timpul vizitei in SUA. Astfel, ea a spus ca s-a dus acolo in interesul Romaniei, acuzandu-i pe Klaus Iohannis si Dan Barna ca ei au facut doar poze.- Vedem zilele acestea un razboi pe mai multe fronturi.- Vedem cum presedintele tine blocata activitatea Guvernului.- Vedem campanii de imagine sterile, tentative de a da jos Guvernul si un lobby agresiv pentru ca reprezentantul Romaniei in Comisia Europeana sa nu treaca de audieri.- Am avut o vizita in SUA. Am vazut comparatii intre vizitele celor 3 candidati la prezidentiale si e esential sa facem clare cateva aspecte. Spre deosebire de Iohannis si Barna am fost in State nu ca sa fac poze si sa lansez carti.- Eu nu m-am dus in State pentru poze sau sepci, asta e diferenta dintre mine si domnii prezidentiabili - interesul tarii.- Si ma voi referi aici si la situatia doamnei Rovana Plumb. Sa fie clar tuturor, Comisia JURI, prin decizia de astazi, se afla la originea unui conflict intre legislatia din Romania si cea europeana.- Conform legislatiei nationale Rovana Plumb nu se afla in niciun fel de conflict de interese. In legislatia europeana acest cadru nu doar ca nu este clar reglementat, dar a fost supus unui joc politic.- Atitudinea Comisiei a fost influentata de Opozitia din Romania, in frunte cu presedintele Iohannis.- Noi vom face o noua propunere.- Presedintelui ii raspund ca voi veni de indata, acelasi de indata cu care si dumnealui a decis sa numeasca ministri interimari.- Aroganta de care dau dovada acum i-a mai costat o data rusinea de a-si vedea picata la vot motiunea mult trambitata. O vor trai din nou, pentru ca nu au invatat legea responsabilitatii. Ca sa fie clar, motiunea nu va trece.- In ce stat european mai este in functie un presedinte care incalca legea fundamentala a tarii? I-am trimis o scrisoare lui Iohannis sa numeasca ministru interimar la Interne. Nu am primit niciun raspuns, nu am vazut nicio decizie.- Avem nevoie de ministru la Educatie, maine incepe anul universitar si ministerul nu are conducere din cauza incapatanarii presedintelui.- Avem cel mai iresponsabil presedinte pe care l-a vazut Romania vreodata. Un presedinte care a uitat de romani si de tara lui.- Ca si Opozitia, acesti oameni nu au niciun plan pentru Romania. Nu se lupta pentru un proiect, viziune sau bunastare.- Asistam la un precedent periculos pentru Romania: incalcarea Constitutiei, sabotarea propriului candidat pentru Comisia Europeana, blocarea constanta a Guvernului cu motiuni la 3 luni si zero viziune pentru viitor.- Am incredere in romani si in puterea votului din aceasta toamna cand vom opri toate luptele interne ce au ca victime romanii si stabilitatea tarii.