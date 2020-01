Dancila e somera de mai mult de doua luni, dar sustine ca are oferte multiple

Ziare.

com

Intrebata daca s-a angajat dupa ce a parasit functia de premier, Viorica Dancila a spus ca nu. "Am mai multe propuneri. Am mai multe propuneri, de saptamana viitoare...", a raspuns fostul premier, pentru Mediafax De asemenea, Dancila a explicat ca nu va candida pentru vreo functie la congresul PSD, pentru ca vizeaza functia de presedinte al Organizatiei de Femei, care va fi aleasa la o conferinta organizata ulterior."Exista o conferinta de alegeri pentru organizatia de femei. Voi candida pentru a fi presedinta organizatiei nationale a gemeilor social-democrate, functie pe care am mai detinut-o", a adaugat Dancila.Vorbind despre ce a urmat dupa ce a plecat din functia de premier, Dancila a spus ca se astepta ca mai multi colegi din partid sa tina legatura cu ea."Chiar dupa ce mi-am dat demisia, ma asteptam ca mai multi colegi sa telefoneze. Discutii ca intre colegi, dar aceste lucruri au fost si in trecut si vor fi si de acum incolo. Cand se observa ca ai pierdut, raman foarte putini alaturi de mine. Dar acest lucru nu mi s-a intamplat numai mie. Sunt un om puternic si ma asteptam.Am vazut pe masura ce se apropiau rezultatele (alegerilor prezidentiale - n.red.)", a declarat Viorica Dancila.Fostul premier a precizat ca, totusi, au fost si persoane care au ramas alaturi de ea, precizand ca ar fi vrut ca oamenii sa o judece "dupa omul Viorica Dancila" si nu dupa functia pe care a avut-o."Da, au fost si oameni care au ramas. Da, ma asteptam sa ramana, pentru ca le stiam caracterul si stiam ca nu functia conteaza, ci caracterul lor. Omul ramane. Mi-ar fi placut ca oamenii sa ma judece dupa omul Viorica Dancila, nu dupa functia pe care am detinut-o", a conchis fostul lider al social-democratilor.Amintim ca Viorica Dancila a demisionat, in luna noiembrie 2019, din functia de presedinte al Partidului Social Democrat, dupa ce a pierdut alegerile prezidentiale. Inainte de a intra in lumea politica, Dancila a lucrat, la Videle, ca inginer la Petrom si a fost profesoara la Liceul Teoretic din oras. Mai exact, Dancila a lucrat timp de 12 ani, intre 1997 si 2009, ca inginer la Petrom SA (ulterior OMV Petrom), sucursala Videle, la Serviciul Monitorizare Productie Titei si Gaze. In perioada 1997-1998, ea a fost profesoara la Liceul Industrial din Videle.