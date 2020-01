Dancila: Nu am de ce sa imi asum "10 august". Cine a incercat sa lege 10 august de Viorica Dancila s-a lovit de un zid

Ziare.

Intrebata, luni seara, la Digi 24, daca isi asuma "10 august", adica ceea ce s-a intamplat la mitingul Diasporei, Dancila a spus: "Nu am de ce sa imi asum 10 august", argumentand ca era in concediu la acea data si isi delegase atributiile."Eu cred ca aceasta abordare politica nu isi are rostul. Eu cred ca justitia trebuie sa spuna cine a fost vinovat si cine nu a fost vinovat. Nu sunt multumita pentru ca au fost violente, si impotriva cetatenilor, dar si impotriva organelor de ordine publica", a afirmat Dancila.Ea a adaugat ca vrea sa faca o referire care "probabil va nemultumi pe multi", aratandu-se nemultumita de pedeapsa prea blanda primita de la judecatori de cei care au furat pistolul jandarmeritei."Pe mine m-a nemultumit si decizia, la ceea ce s-a ajuns in urma procesului in care acea jandarmerita a fost lovita si i s-au preluat niste arme. Deci eu cred ca trebuie sa avem o abordare egala si pentru cei care au lovit persoanele, si nu sunt de acord sub nicio forma cu acest lucru, dar si pentru cei care au lovit organele care isi faceau datoria. Si daca dai suspendare sau munca in folosul societatii pentru cineva care a comis aceste lucruri,", a mai spus Dancila.Ea a sustinut ca politicul nu trebuie sa se amestece in justitie."Cine a incercat sa lege 10 august de Viorica Dancila s-a lovit de un zid", a declarat fostul premier.Intrebata despre fostul ministru de Interne, Dancila a spus ca nu poate acuza pe nimeni."Eu cred ca in astfel de lucruri nici pe Carmen Dan nici pe altcineva eu nu pot sa-i acuz. Nu pot sa acuz pe nimeni. Eu vreau justitia sa imi spuna cine este de vina. Vreau o ancheta sa imi spuna: domnule, a gresit!", a afirmat Dancila.