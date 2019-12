Dancila nu se simte "absolut deloc" responsabila de retrogradarea Romaniei de catre S&P

Ziare.

Dancila acuza in acest caz declaratiile noului ministru de Finante, Florin Citu.Intrebata de jurnalisti daca se simte raspunzatoare de revizuirea perspectivei asupra Romaniei, fosta sefa PSD a spus: "Absolut deloc. Aceeasi agentie - daca ne aducem bine aminte -, in vara, a dat semnale de stabilitate in Romania si ca nu sunt pericole pentru Romania din punct de vedere bugetar. Declaratiile ministrului Finantelor, toate aceste declaratii, precum si imprumuturile pe care le face actuala guvernare, au dus la aceasta concluzie a agentiei".Viorica Dancila a mai sustinut ca e usor sa dai vina pe predecesori, iar Guvernul este cel care trebuie sa gaseasca solutii pentru buget."In luna august, aceeasi agentie a zis ca e stabilitate si nu e pericol pentru Romania. Cel mai usor este sa dai vina pe greaua mostenire, dar eu ca prim-ministru nu am facut asta. Un guvern trebuie sa gaseasca solutii pentru bugetul Romaniei si trebuie sa stie masurile pe care le ia, dar noi vedem un guvern care bajbaie, acum zice una, maine alta, nu vedem o linie clara incotro sa mearga Romania", a mai spus fostul lider PSD.Declaratiile Vioricai Dancila vin in conditiile in care agentia de rating Standard & Poor's a anuntat miercuri ca a revizuit perspectiva Romaniei de la stabila la negativa , unul dintre motive fiind depasirea tintei de deficit bugetar pentru acest an."S&P Global Ratings si-a revizuit perspectiva asupra Romaniei la negativa, de la stabila. In acelasi timp, am mentinut ratingul de credit suveran in moneda straina si pe termen scurt la BBB- / A-3", se arata in comunicatul agentiei.Consecintele acestei decizii sunt imprumuturi mai scumpe pentru tara noastra.Totodata, S&P avertizeaza ca majorarea pensiilor si salariilor va duce la cresterea deficitului de cont curent al Romaniei."Cheltuielile majore ale guvernului anterior au fortat acutualul executiv sa isi revizuiasca obiectivele fiscale pentru 2019 si 2020, fe fondul unei economii care isi incetineste cresterea. Majorarea planificata a pensiilor si salariilor va duce la cresterea deficitului de cont curent al Romaniei pana in 2020", mai precizeaza comunicatul.Standard & Poor's mai precizeaza ca revizuirea perspectivei reflecta riscuri din ce in ce mai mari pentru stabilitatea economica si fiscala a Romaniei.A.D.