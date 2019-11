Dancila, in turneu electoral prin targ, piata si biserica. A cumparat rosii, lapte si cascaval si a aprins lumanari, chiar si pentru Iohannis

Prima oprire: La Dumbraveni

Viorica Dancila a ajuns duminica dimineata in judetul Vrancea, prima oprire fiind targul de la Dumbraveni, informeaza News.ro.Dupa o sedinta foto cu comerciantii si cu fermierii prezenti la targ, Dancila a cumparat cateva kilograme de rosii si le-a transmis fermierilor ca PSD nu va renunta la programele de sustinere a agricultorilor.Viorica Dancila a facut referire chiar la Programul Tomata, care acorda subventii pentru cultivarea rosiilor in solarii.Programul guvernamental "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate" a fost promovat asiduu de fostul lider PSD, Liviu Dragnea, si de actualul ministru demis al Agriculturii, Petre Daea.Totodata, Viorica Dancila a spus ca actualul Guvern are in derulare mai multe programe de refacere a infrastructurii in agricultura, dand ca exemplu faptul ca la nivelul judetului Vrancea se afla in derulare procedura de reluare a lucrarilor la Canalul Siret - Baragan.Marian Oprisan apare in mai multe fotografii alaturi de Viorica Dancila, fiind unul dintre sustinatorii declarati ai premierului in lupta pentru Cotroceni. Asta chiar daca la inceputul lunii iulie el a fost huiduit copios la congresul PSD in care Dancila a fost aleasa sefa PSD.Vizita Vioricai Dancila in Vrancea a continuat cu o oprire la Catedrala Ortodoxa din Focsani, unde a participat pentru scurt timp la slujba.Dancila a fost insotita la catedrala de presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, de primarul Focsaniului, Cristian Misaila, ministrul Sanatatii Sorina Pintea si de alti social democrati, potrivit News.ro. Dupa ce a asistat la slujba cateva minute, premierul a aprins mai multe lumanari. Intrebata daca a aprins o lumanare si pentru presedintele Klaus Iohannis, Dancila a declarat: "Am aprins si pentru el, sa-i dea bunul Dumnezeu gandul cel bun si sa voteze Viorica Dancila". Intrebata daca va intra in turul doi al alegerilor prezidentiale, Dancila a declarat ca asta se va intampla cu certitudine pentru ca este singurul contracandidat al lui Iohannis.Dupa ce a iesit din curtea Catedralei din Focsani, Viorica Dancila s-a indreptat pe jos spre Piata Moldovei. Pe drum, Viorica Dancila a avut parte de felicitari si de incurajari, dar si de apostrofari.Un focsanean care purta o geaca inscriptionata cu o fotografie in care Viorica Dancila era caricaturizata a incercat sa-i adreseze o intrebare acesteia, insa nu a fost lasat. El avea inscriptionat pe haina si un mesaj anti-PSD: "Minte multa nu se cere sa fii prost si cu proptele. PSD - toxic".Un altul a strigat "Ati dus tara de rapa", in timp ce un alt vrancean a vociferat spunand ca "Se pierd atatia bani in campania electorala, in timp ce oamenii mor de foame". "Bine ca i-ati facut coafura doamnei Viorica", a adaugat un altul.Dancila si-a continuat nestingherita plimbarea si, ajunsa in Piata Moldovei, premierul a cumparat de la comercianti lapte si cascaval. Oamenii au vrut sa-i ofere produsele, insa ea a refuzat si le-a cumparat la pretul cerut de vanzatori.