Dancila spune ca ministrul Transporturilor are dreptul sa se intereseze daca sunt anumiti pasageri in avion

Intrebata ce masura va lua in cazul ministrului Razvan Cuc, daca se adevereste tentativa de obstructionare a traficului aerian in ziua motiunii de cenzura, Viorica Dancila a raspuns: "Demitere imediata, dar nu cred in asa ceva, nu cred ca cineva si-ar permite sa faca asa ceva. Vad ca porniti de la premisa ca este adevarat"."Dupa cate inteleg, ministrul Transporturilor are dreptul sa se intereseze daca sunt anumiti pasageri, asa este regulamentul, dar acest lucru nu inseamna ca si-ar permite sa tina navele la sol. Am transmis corpul de control la TAROM si la Ministerul Transporturilor.Eu am incredere in oameni si in prezumtia de nevinovatie. Este o acuzatie grava si, de aceea, este grav atunci cand noi spunem ca este adevarat. Eu cred ca nimeni nu si-ar fi permis sa faca asa ceva", a adaugat presedintele Partidului Social Democrat.Intrebata daca stie ca Ionel Arsene l-ar fi pus pe Cuc sa negocieze pentru oprirea unor aeronave la sol, Dancila a spus: "Eu nu cred ca cineva si-ar fi permis sa opreasca avioanele la sol. Stiu ca exista si un regulament".Viorica Dancila considera ca discutia dintre ministrul Cuc si fostul director TAROM a fost una intre colegi."Fiecare dintre noi, presupun, ca a vorbit cu prietenii... Dumnealui, cunostintele dumnealui... Suntem colegi, este normal ca sa vorbim intre noi, colegii. Nu va imaginati ca in alte partide politice nu discuta colegii intre ei. Este normal sa discute si cu domnul Arsene, este normal sa discute si cu alti deputati", a mai spus Dancila.Fostul director TAROM a anuntat saptamana trecuta ca ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-ar fi cerut sa retina aeronavele TAROM la sol in ziua motiunii , acesta fiind motivul real al demiterii sale din fruntea companiei si a adaugat ca ii va face plangere penala.Mai exact, Mezei a sustinut ca, in ziua motiunii de cenzura, cand o parte dintre parlamentari trebuiau sa vina din tara pentru a participa la vot, ministrul demis al Transporturilor i-ar fi cerut sa retina aeronavele la sol pentru a impiedica votul.Ulterior, Razvan Cuc a negat acuzatiile. Ministrul Transporturilor a admis insa ca a cerut lista palamentarilor care zburau cu avioanele TAROM, dar a sustinut ca a facut acest lucru pentru a se convinge ca acestia sunt in regula. Razvan Cuc i-a reprosat Madalinei Mezei incompetenta , incapacitatea si legaturile cu unele grupuri de interese, precum si faptul ca si-ar fi avantajat membrii familiei care lucreaza in companie.Luni, Madalina Mezei a fost audiata ca martor la DNA , dupa ce procurorii anticoruptie s-au autosesizat in cazul scandalului de la TAROM.La iesirea de la DNA, ea a evitat sa spuna clar daca ministrul Razvan Cuc obisnuia sa ceara si sa primeasca liste cu numele pasagerilor care circula cu aeronavele companiei.Madalina Mezei a fost numita la sefia TAROM in luna iunie, iar demiterea sa a avut loc la doar cateva zile dupa ce acelasi Consiliu de Administratie ii prelungise contractul de management cu doua luni. Madalina Mezei a fost al patrulea director al companiei numit in acest an.