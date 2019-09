De ce nu le apara PSD pe Viorica Dancila si Rovana Plumb. Mesajele transmise din SUA si de la Bruxelles, plus patru minciuni ale premierului roman

Ridicola calatorie a Vioricai Dancila in America

Viorica Dancila a ajuns in Statele Unite intr-o vizita privata, dar in felul in care PSD intelege "privatul". Chiar daca din delegatia liderului PSD fac parte si cativa ministri, Orlando Teodorovici si Ramona Manescu, "de lucru" , asa cum a comunicat premierul vizita, este doar modalitatea in care seful partidului aflat la putere foloseste Guvernul in nume propriu, cu toate consecintele care decurg de aici.Viorica Dancila, un politician submediocru - care recunoaste fara sa inteleaga pana la capat ce spune cand marturiseste ca a fost un prim-ministru manevrat de Liviu Dragnea, pana la intrarea acestuia la inchisoare - a deprins repede atitudinea unui lider comunist exemplar, de la cadenta vocii pana la camarila pe care pretinde sa o foloseasca si care sa ramana cu jumatate de pas in spatele sefului.Intonatia cantata pe care o foloseste de fiecare data in discursurile publice, indiferent daca anunta razboi total contra criminalitatii sau un pact de bunastare absoluta pentru romani, este un indicator al individului mediocru, incapabil de empatie si de intelegere conceptuala. Cadentarea care se aude ori de cate ori vorbeste nu e falsitate, ci un instinct de a pune lucrurile si cuvintele intr-un ritm interior suportabil. E un mod de a face fata unui prea mult.Viorica Dancila stie, de buna-seama, ca este ridiculizata pana si de colegii ei de partid, cei care ii sunt subalterni.E uluitoare capacitatea ei de a indura criticile si rasetele publice si nu se explica altfel decat printr-un mecanism patologic de depersonalizare. Numai asa se poate infatisa ca si cum ar fi un lider politic puternic, un prim-ministru de-adevaratelea, un interlocutor al unor diplomati exersati si al unor omologi care, inainte de a da mana cu ea, primesc in mapa o descriere exacta a declaratiilor si faptelor ei, un mic dictator balcanic, cu o suita la dispozitie, formata din ministri.Indiferent de cum se vede Viorica Dancila in propria-i imaginatie insa, liderii occidentali au proportiile corecte si nu sunt dispusi sa o cautioneze, nici macar pentru o fotografie intr-un colt de incapere americana. Ridicolul situatiei in care regele Iordaniei a evitat-o, iesind pe la alta usa, asa cum sunt relatarile de presa, este inimaginabil.Penibilul a fost un prea mult si pentru PSD, care a fost incapabil sa construiasca un narativ alternativ. Numai Mihai Fifor a fost auzit zicand ca vicepresedintele SUA Mike Pence a anulat taman inainte intalnirea cu premierul roman.De fapt, arata surse Digi24, intalnirea aceasta a fost mai degraba o proiectie, nu a existat niciodata pe agenda americana, asa ca nu putea fi anulata, ci refuzata.Dar Viorica Dancila nu a obtinut macar o fotografie, la vreun eveniment comun, in fata cuierului sau macar cu Pence in fundal, lucruri care se obtin, indeobste, prin lobby. Pence a refuzat orice alaturare cu Viorica Dancila, si, cum aceasta a prezentat vizita ca fiind una de lucru, in calitate de premier, mesajul - cat de dimplomatic se poate - e ca vicepremierul SUA nu considera prim-ministrul Romaniei un partener legitim de dialog.Pana la urma, ce a facut Viorica Dancila in SUA si de ce comunicatele Guvernului vorbesc despre o vizita de lucru?S-a intalnit cu lideri ai comunitatii evreiesti, al carei lobby este in general de succes in politica americana, dar nimeni nu poate "vinde" un prim-ministru impostor si lipsit de influenta politica. S-a intalnit si cu membri ai comunitatii de romani, pe care i-a indemnat sa revina in Romania, spune comunicatul oficial.Aventura americana a premierului roman a fost nu doar un esec, cat si o actiune ridicola, caricaturala. Lasati si fara bani, in tara, dupa decizia AEP de a respinge rambursarea catre PSD a sumei cheltuite in campania electorala pentru alegerile europarlamentare, social-democratii nu au avut din ce sa incropeasca obisnuitul punctaj de partid, din care sa reiasa ca vizita a fost un succes si ca Pence insusi i-a facut cu mana Vioricai Dancila.In timp ce Viorica Dancila era alergata din stanga-n dreapta pe holurile americane, poate intra intr-o fotografie serioasa, Rovana Plumb isi dadea masura arogantei de partid, la Bruxelles.In pofida solicitarii directe a presedintelui ales al Comisiei Europene de a nu o propune pe Plumb pentru portofoliul de comisar alocat Romaniei, Viorica Dancila si-a servit partidul si a riscat, inca o data, credibilitatea Romaniei. Si nici nu a fost ceva sofisticat: Rovana Plumb a iritat Comisia Juridica a Parlamentului European cu o atitudine aroganta si fara sa poata explica traseul unui imprumut luat de la o persoana fizica si dat mai departe partidului.In limbaj diplomatic, in scrisoarea pe care a trimis-o presedintelui PE, Comisia JURI spune ca, in momentul de fata, Plumb nu poate exercita functia de comisar, fara a periclita intreaga Comisie. Are probleme deloc sofisticate, legate de integritate si adevar.Sigur, nu e doar Rovana Plumb respinsa de JURI, ci si comisarul-desemnat din partea Ungariei, care a primit si el aviz negativ, la un scor foarte strans si unde discutiile au vizat mai degraba chestiuni de geopolitica si relatia dintre regimul Orban si Vladimir Putin.Nici in cazul rusinoasei respingeri a Rovanei Plumb nu s-a descurcat PSD foarte bine.Punctajul e sarac si putini au fost dispusi sa il rostogoleasca: acelasi Mihai Fifor, pe care il vom regasi probabil la presedintia PSD sau ii va conveni ce ramane din partid, si europarlamentarul PSD Carmen Avram. Narativul propus e o rasturnare a adevarului: nici vorba sa fie respinsa Rovana Plumb, doar i s-a dat putin timp sa-si puna lucrurile in ordine. Si oricum, e victima unei campanii anti-romanesti, dusa de romanii nepatrioti si care nu spijina pe "unul de-al lor".Nici macar o teza mai articulata a dublului standard nu a fost declinata de pesedistii care credeau ca functia de la Bruxelles e garantata, fiind una alocata tarii, la fel ca in cazul tuturor statelor membre.Nu e, insa, singura explicatie. Imediat dupa ce Rovana Plumb a iesit pe jumatate din scena - decizia finala va fi anuntata luni, cand JURI trebuie sa formuleze o recomandare clara - s-au auzit batai de aripi la PSD.E final de regim si fiecare incearca sa mai obtina ceva pe ultima suta de metri, iar o functie europeana e tocmai potrivita, sa ne amintim doar ca Ioan Mircea Pascu suspina sa prinda macar doua luni de mandat - prima de instalare, indemnizatia si pensia. Bursa politica a pus pe masa cateva nume: Dan Nica, Ramona Manescu, Luminita Odobescu si nici Orlando Teodorovici si Victor Ponta nu ar da inapoi.Viorica Dancila si-ar dori pentru sine o astfel de iesire europeana de sub tutela PSD, dar partidul nu are pe nimeni altcineva care sa deconteze pana la final abuzurile, impostura si netrebniciile guvernarii lui Liviu Dragnea.Deocamdata, Viorica Dancila preia teza adevarului rasturnat si scrie pe Facebook, sambata seara, ca spera ca JURI sa isi dea acordul pentru ca Rovana Plumb sa poata deveni comisar european, asa cum a facut-o si Ursula von der Leyen, in pofida Opozitiei romanesti care dezbina roman cu roman.1) Comisia Juridica deja a dat aviz negativ pentru Rovana Plumb si inca unul argumentat foarte serios.2) Nici daca Plumb ar fi trecut de primul filtru si s-ar fi calificat, nu inseamna ca ar fi devenit comisar european. Ar fi ajuns la audierile din Comisia de specialitate pentru Transporturi, portofoliul din CE care a fost alocat Romaniei.Din acest punct de vedere, JURI s-ar putea sa ii fi facut cel mai mare bine: a scutit-o de penibilul unei audieri maraton de trei ore, publice.3) Tot ce dezbina Opozitia si criticii nominalizarii Rovanei Plumb e PSD de PSD si pe Viorica Dancila de Partid. Altminteri, portofoliul de comisar este al Romaniei si ramane alocat tarii noastre, Rovana Plumb e complet dispensabila in istorie.4) Ursula von der Leyen i-a cerut in mod nemijlocit si clar premierului roman alta nominalizare.