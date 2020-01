De ce PSD trebuie sa faca public pretul elicopterului pentru Dancila, cine a primit banii si care a fost sursa fondurilor

Fifor: Este inchiriat din banii PSD

Cum s-a aparat PSD

Cele 5 intrebari

Cine este proprietarul elicopterului?

Scopul vizitei

PSD a contestat decizia

Este vorba de sentinta prin care Partidul Social Democrat a fost obligat sa faca publice mai multe informatii legate de vizita fostului lider al partidului, Viorica Dancila, facuta in vara anului 2019 in Moldova, singura regiune din tara fara autostrada: cat a costat transportul cu elicopterul, care este sursa fondurilor, firma care a inchiriat aparatul de zbor si scopul vizitei.Procesul a fost deschis de Daniela Mitrofan, fondator al organizatiei Reset Iasi.Judecatorii arata ca in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public orice persoana poate solicita si obtine de la un partid politic informatii de interes public.Vizita Vioricai Dancila in Moldova cu un elicopter privat a fost mediatizata in vara anului 2019. Intrebat de acest lucru, Mihai Fifora spus ca elicopterul este platit de PSD."Da, este un elicopter angajat de PSD. Va spun acest lucru in calitate de secretar al PSD. Este un elicopter inchiriat din banii PSD", a spus Mihai Fifor.Viorica Dancila a precizat: "Am venit de foarte multe ori cu masina, este prima data cand vin cu elicopterul. Trebuie sa ajung in foarte multe judete ale tarii. Stiu acest lucru, este si motivul pentru care incercam sa dezvoltam infrastructura din Romania".Potrivit hotararii judecatoresti, PSD a explicat la Tribunalul Iasi ca transportul cu elicopterul vizat de cererea de informatii a presupus o cheltuiala conform Legii 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice, astfel incat singura autoritate indreptatita sa o verifice este Autoritatea Electorala Permanenta, respectiv Curtea de Conturi.PSD a sustinut ca informatiile solicitate vizeaza prestari de servicii si solicitari in afara informatiilor de interes public." sustinea formatiunea politica.Solicitam respingerea actiunii, au sustinut avocatii PSD.Dupa cum am aratat, Tribunalul Iasi a respins apararea formatiunii politice. Judecatorii au analizat pe rand cele cinci intrebari puse de Daniela Mitrofan si a aratat de ce PSD trebuie sa-i raspunda in scris.1. Care este suma platita pentru inchirierea elicopterului?2. Cine detine aceasta firma de la care s-a inchiriat elicopterul sau cine este proprietarul acestuia?3. Pentru cate ore/zile a fost inchiriat?4. Care este sursa acestor fonduri din care s-a platit elicopterul?5. Care a fost scopul vizitei dnei Dancila in Moldova?"Toate aceste date apar a se incadra in sfera cheltuielilor prevazute de Legea 334/2006, astfel incat sunt date publice si au caracter de informatii de interes public intrucat vizeaza activitatea sau rezulta din activitatea partidului.De asemenea, chiar daca rapoartele ce includ aceste informatii sunt detinute sau sunt accesibile online sau in alt mod reclamantei, aceste aspecte nu exclud, din nou, dreptul reclamantei de a primi informatiile punctuale solicitate, in temeiul Legii 544/2001," motiveaza Tribunalul Iasi.Pe de alta parte, judecatorii au explicat ca nu se poate pune in discutie confidentialitatea datelor privind cine detine firma de la care s-a inchiriat elicopterul sau cine este proprietarul elicopterului, aspect ridicat de PSD. Formatiunea politica a incercat sa arate ca este vorba de date cu caracter personal."Vizita premierului in Moldova este o fapta cu caracter public.In acest context, numele si prenumele persoanei fizice care este proprietarul elicopterului, respectiv numele si prenumele persoanei/persoanelor ce detin (e) firma de la care s-a inchiriat elicopterul, nu mai sunt informatii nepublice, fiind accesibile pe terenul Legii 544/2001," explica Tribunalul Iasi.Pe de alta parte intrebarea "" este o informatie publica, intrucat priveste activitatea PSD.Judecatorii spun ca intrebarea este indreptatita, deoarece aspectele publice ale vizitei premierului in Moldova, preluate de mass media, au vizat doar anuntarea si desfasurarea vizitei in Moldova dar nu si scopul acestei vizite."Or, in conditiile in care, la data vizitei, doamnaMai mult, desi invoca prezentarea de catre mass-media a scopului vizitei in discutie, paratul () nu a depus la dosar niciun extras din nicio publicatie/ declaratie de presa/ conferinta de presa sau alta forma de publicitate prin mass media, din care sa reiasa cu claritate scopul vizitei in discutie," mai explica judecatorii.Tribunalul Iasi mai arata ca PSD trebuie sa raspunda in scris Danielei Mitrofan la cele cinci intrebari, intr-un termen de 20 de zile de la ramanerea definitiva a prezentei sentinte.Decizia Tribunalului Iasi a fost contestata de PSD la Curtea de Apel Iasi, potrivit portalului instantelor.