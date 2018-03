Epurarea secretarilor de stat: Seful de la Arii Protejate a aflat din Monitorul Oficial ca a fost demis. Miza ar putea fi legea care da liber la taiat paduri virgine

Foto: Arhiva Facebook/Radu Roca

Utilitati publice in ariile protejate

Foto: Arhiva Facebook/Fazacas Razvan

Cu drujbele in Semenic

Doi dintre ei erau din zona de mediu: Florian Udrea, care pana acum 2 zile era sef al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate cu rang de secretar de stat, si Doina Catrinoiu, vicepresedinte al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu rang de subsecretar de stat.La Agentia pentru Protectia Mediului acum a fost numit presedintele organizatiei municipale PSD Satu Mare, Radu Roca. De meserie medic veterinar, Roca a ocupat de-a lungul timpului mai multe functii in Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.In CV-ul sau , cuvantul mediu apare doar in dreptul nivelului de scriere si vorbire in limba engleza.In ce priveste Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, aceasta institutie va fi condusa de acum de George-Ionut-Razvan Fazacas.El s-a remarcat acum cinci ani cand a demisionat din PSD ca sa poata sa devina la doar 28 de ani seful Garzii de Mediu Salaj.Fazacas a absolvit Facultatea de Geografie - Inginerie geodezica si Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului la Cluj-Napoca, are un master in Evaluare si management de mediu si un doctorat in Mine, Petrol si Gaze, la Universitatea din Petrosani. Agent Green scrie ca decizia lui Dancila l-a luat prin surprindere pe Udrea, care a aflat de ea din Monitorul Oficial si nu a primit nicio explicatie pentru demiterea sa.Surse din cadrul ANANP au declarat pentru Agent Green ca Udrea ar fi intrat intr-un conflict cu Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, miza fiind in acest caz controversatul proiect de lege care urmeaza sa intre in dezbatere in Camera Deputatilor prin care PSD vrea sa aiba liber la lucrari de utilitate publica chiar si in ariile protejate si padurile virgine.Aceeasi sursa scrie ca si situatia Parcului National Semenic-Cheile Carasului ar putea fi una dintre divergente. Agent Green a atras atentia in trecut ca Romsilva doreste cresterea suprafetei exploatabile din Parcul National Semenic. Mai exact, ar urma sa fie scoase din aria protejata de 17.299 de hectare, 5.527 ha, o suprafata mai mare decat orasul Resita.Contactata la acel moment de, conducerea Romsilva a contestat cifrele prezentate de Agent Green, sustinand ca "Planul de Management" la care face referire nu a fost niciodata acceptat, deci zona protejata nu a avut niciodata de 17.299 de hectare.Astfel, sustine Romsilva, Parcul va fi mai mare cu 956,9 de hectare si va insuma 11.170,7 hectare in urma noului plan de management.Rugat sa comenteze pozitia Romsilva, presedintele Agent Green Gabriel Paun ne-a explicat atunci care e situatia."Zonarea interna (2013) a fost realizata de specialisti ai Administratiei Parcului National Semenic - Cheile Carasului si membrii Consiliului Stiintific in urma consultarii factorilor interesati. Autoritatea stiintifica a parcului national este forul decizional cu competenta stiintifica care reglementeaza activitatile de pe suprafata parcului national astfel incat sa nu contravina obiectivelor de conservare prevazute de lege (protectia ecosistemelor, OUG57/2007).Zonarea interna a fost realizata in baza unei Metodologii, a fost sustinuta si recomandata spre aplicare de Academie Romana filiala Timisoara. A fost acceptata de mai multi membri ai Consiliului Consultativ (prefectura, Consiliu Judetean, primarii, ONG-uri) in aprilie 2013 cu exceptia RNP-Romsilva care s-a impotrivit permanent conservarii padurilor din parcul national.RNP-Romsilva afirma in mod eronat si tendentios faptul ca datele din anul 2013 au fost incorecte deoarece asa cum am aratat, ele au fost realizate sub indrumarea membrilor Consiliului Stiintific, recomandate de Academia Romana si validate de Consiliului Stiintific prin Hotarare CS", a declarat pentruGabriel Paun.Liderul ONG-ului de mediu a atras atentia ca noul plan de management pentru Parcul National Semenic-Cheile Carasului "nu include nici macar suprafata rezervatiilor naturale declarate prin lege in baza studiilor anterioare (1990, 2000, 2016) care totalizeaza peste 14.000 ha"."Concluzionam ca RNP-Romsilva ignora in acest moment recomandarea Academiei Romane, consultarea publica din 2013, hotararea Consiliului Stiintific. Totodata, a eliminat toti membrii Consiliului Stiintific care au aprobat zonarea cu 17.299 ha (Zona de protectie stricta si integrala), au numit un nou Consiliu Stiintific si au nominalizat in mod nelegal o echipa de la alte doua administratii de parcuri pentru realizarea unei noi zonari si plan de management care prevad 11.772,3 ha (Zona de protectie stricta si integrala)Remarcam ca", ne-a mai declarat presedintele Agent Green.Acum, Agent Green sustine ca desi RNP avea termen de predare a planului pana la jumatatea lunii ianuarie, fosta conducere a ANANP a amanat de mai multe ori acest deadline, a refuzat sa preia administrarea Parcului si sa demareze procedurile de reziliere a contractului cu RNP Romsilva.Surse din Agentia Ariilor Protejate au precizat caai carui membrii au decis prelungirea termenului de predare a noului plan de management pana la jumatatea lunii mai, 2018.